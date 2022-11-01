به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام دوره مقدماتی تربیت مربی سوادرسانه‌ای که از سوی باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سوادرسانه ای یونسکو-ایران و جهاد دانشگاهی امیرکبیر برگزار می‌شود، در مرکز آموزش‌های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.

دوره مقدماتی تربیت مربی سواد رسانه‌ای از نیمه دوم آبان ماه ۱۴۰۱ به مدت پنج هفته آغاز می‌شود و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

در این دوره سرفصل‌های زیر توسط اساتید ذیل در این دوره آموزش داده می‌شود: «چیستی سواد رسانه‌ای و نگاهی به وضعیت جهانی» و «آشنایی با مفاهیم و سوالات بنیادین سواد رسانه ای» با تدریس احسان شاه قاسمی «تفکر انتقادی و روش‌های تقویت آن» با تدریس صالح اصغری «رسانه شناسی و جریان شناسی رسانه» با تدریس عبدالکریم خیامی «رسانه چگونه مخاطب را مدیریت می‌کند؟ / مهندسی افکار عمومی» با تدریس محمد لسانی «جنگ شناختی و انواع تکنیک‌های آن» با تدریس علیرضا داودی، «رژیم مصرف رسانه‌ای، اصول و مبانی» و «تربیت رسانه‌ای و روش‌های فعال سازی مخاطب» با تدریس حسن حق پناه.

علاقه‌مندان به شرکت در این دوره برای ثبت نام از طریق لینک https://amirkabir.jdereg.ir/home/ClassInfo?classid=838152 اقدام کنند یا با شماره‌های ۸۸۸۹۵۹۶۹، ۸۸۸۹۵۹۶۹ یا ۸۸۸۹۲۱۴۴ تماس بگیرند.