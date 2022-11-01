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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۸

توسط باشگاه مدیریت رسانه؛

ثبت نام دوره مقدماتی تربیت مربی سواد رسانه‌ای آغاز شد

ثبت نام دوره مقدماتی تربیت مربی سواد رسانه‌ای آغاز شد

ثبت نام دوره مقدماتی تربیت مربی سوادرسانه ای که توسط باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سوادرسانه‌ای یونسکو-ایران و جهاد دانشگاهی امیرکبیر برگزار می‌شود، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام دوره مقدماتی تربیت مربی سوادرسانه‌ای که از سوی باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سوادرسانه ای یونسکو-ایران و جهاد دانشگاهی امیرکبیر برگزار می‌شود، در مرکز آموزش‌های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.

دوره مقدماتی تربیت مربی سواد رسانه‌ای از نیمه دوم آبان ماه ۱۴۰۱ به مدت پنج هفته آغاز می‌شود و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

در این دوره سرفصل‌های زیر توسط اساتید ذیل در این دوره آموزش داده می‌شود: «چیستی سواد رسانه‌ای و نگاهی به وضعیت جهانی» و «آشنایی با مفاهیم و سوالات بنیادین سواد رسانه ای» با تدریس احسان شاه قاسمی «تفکر انتقادی و روش‌های تقویت آن» با تدریس صالح اصغری «رسانه شناسی و جریان شناسی رسانه» با تدریس عبدالکریم خیامی «رسانه چگونه مخاطب را مدیریت می‌کند؟ / مهندسی افکار عمومی» با تدریس محمد لسانی «جنگ شناختی و انواع تکنیک‌های آن» با تدریس علیرضا داودی، «رژیم مصرف رسانه‌ای، اصول و مبانی» و «تربیت رسانه‌ای و روش‌های فعال سازی مخاطب» با تدریس حسن حق پناه.

علاقه‌مندان به شرکت در این دوره برای ثبت نام از طریق لینک https://amirkabir.jdereg.ir/home/ClassInfo?classid=838152 اقدام کنند یا با شماره‌های ۸۸۸۹۵۹۶۹، ۸۸۸۹۵۹۶۹ یا ۸۸۸۹۲۱۴۴ تماس بگیرند.

کد مطلب 5622249

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