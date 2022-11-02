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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۰۴

مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرد؛

ابزارهای نوین تامین مالی بانک صادرات ایران در خدمت تولید و اشتغال

ابزارهای نوین تامین مالی بانک صادرات ایران در خدمت تولید و اشتغال

ایمانی گفت: ایجاد حداکثر ارزش افزوده برای بخش‌های مولد کشور از رسالت‌های مهم نظام بانکی است که این مهم در بانک صادرات ایران با طراحی محصولات و خدمات جدید دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیا ایمانی در جریان بازدید از استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر این مطلب افزود: بانک صادرات ایران سهم برجسته‌ای در تأمین مالی زیرساخت‌های اقتصادی کشور داشته و با استفاده از طرح‌های نوین و ابزارهای متنوع برای تأمین مالی بنگاه‌ها و ارائه خدمات بانکداری در سطح خرد و کلان از تولید و اشتغال در سطح استان‌های مختلف کشور حمایت خواهد کرد.

ایمانی همچنین در بازدید از شعب آن بانک، وجود شعب مختلف بانک صادرات ایران در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای این بانک را ظرفیتی ارزشمند برای کمک به تسهیل مراودات بازرگانی از طریق شعب ارزی عنوان کرد و بر استفاده از تمامی ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق گام برای حمایت از تولید و گسترش دامنه حضور بانک در فعالیت واحدهای اقتصادی این منطقه تاکید کرد.

کد مطلب 5622976

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