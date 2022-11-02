راه اندازی سرای مهارت آموزی در خوابگاههای دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده افزود: موضوع مهارت آموزی دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این مهم در برنامه های محوری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دوره فعلی قرار دارد.

ذوالفقارزاده ادامه داد: از این رو برنامه‌ها و رویدادهای متنوعی برای مهارت آموزی و افزایش اشتغال‌پذیری دانش آموختگان در دستور کار قرار دارد که حمایت از برپایی رویداد کمند از آن جمله است.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: ایجاد سرای مهارت آموزی در خوابگاه های دانشجویی در قالب طرح «سرمد» از دیگر برنامه‌هایی است که روند اجرایی آن در برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در حال طی مراحل نهایی جهت انعقاد است تا بتوان از این طریق زمینه هم‌افزایی و تعامل با نهادها و دستگاه های مسئول فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: باید تلاش شود تا با حمایت از استعدادها و ظرفیت های دانشجویان زمینه حضور آنان در فضای کسب و کار پس از طی دوران تحصیل را ایجاد کرده و امیدواری آنان نسبت به آینده خود را تقویت کنیم.

ذوالفقارزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نوآوری در برنامه‌ها و فعالیت‌ها گفت: نوآوری در فعالیت ها و برنامه ها لازمه کشور در شرایط کنونی و به منظور گره گشایی از مشکلات است.

وی افزود: اهتمام نسبت به صنایع خلاق و دامن زدن به این صنایع مزیت رقابتی و دست برتر در این زمینه است که می تواند مورد توجه کنشگران فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها قرار گیرد.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: نقش گروه‌های دانشجویی همچون کانون‌های فرهنگی و انجمن های علمی دانشجویی در زمینه صنایع خلاق و اتصال آن به بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بایستی توسعه فعالیت ها و برنامه‌ها با اتکا به ظرفیت‌های کم‌نظیر این مجموعه ها صورت پذیرد از این رو برنامه‌ریزی جدی به منظور تقویت نقش و کنشگری مؤثر آنها مدنظر قرار دارد.

دکتر محمد شیخ زاده رئیس دانشگاه بجنورد نیز در این آئین طی سخنانی ضمن تشکر از حمایت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در برپایی این رویداد گفت: برنامه‌ریزی جهت افزایش این قبیل برنامه‌ها از جمله اهداف و مأموریت های این دانشگاه در این دوره به شمار می‌رود.

وی افزود: باید زمینه مهارت افزایی دانشجویان را فراهم نمائیم تا این عزیزان چشم‌انداز روشنی برای بعد از دوران تحصیل و ورود به بازار کار داشته باشند.

شیخ زاده اظهار داشت: در همین راستا بهره‌برداری از تمامی ظرفیت های دانشگاه به منظور حمایت از ایده‌های ناب دانشجویان و ارتقای مهارت‌های آنان با همکاری استادان در دستور کار این دانشگاه قرار دارد. لذا اکنون با فروکش کردن همه‌گیری بیماری کرونا و حضور با نشاط دانشجویان در دانشگاه از معاونت فرهنگی و دانشجویی انتظار می‌رود با همکاری دفتر ارتباط با صنعت و مرکز نوآوری برنامه های متنوعی را در این خصوص اجرا نمایند.

دبیر رویداد کمند در دانشگاه بجنورد نیز طی گزارشی اظهار داشت: پس از اعلام فراخوان رویداد ۳۵ طرح در قالب فردی و گروهی به دبیرخانه رویداد ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه ۱۱ طرح به مرحله پایانی داوری راه پیدا کردند که در نهایت ۶ طرح به عنوان طرح برگزیده انتخاب شدند.

وی افزود: بر اساس رایزنی های صورت گرفته زمینه حمایت صندوق کارآفرینی امید استان و بنیاد برکت از طرح‌ها و ایده‌های دانشجویی منتخب این رویداد صورت گرفته است.

عباس مروجی ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی در زمینه کسب و کار و برپایی نمایشگاه آثار و ایده‌های منتخب از بخش های دیگر این رویداد بوده است.