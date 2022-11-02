به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شهردار با اشاره اهمیت غنا بخشیدن به برنامه‌های این روز برای انتقال مفاهیم اصلی انقلاب به دانش آموزان و شهروندان گفت: به دلیل تلاش‌هایی که دشمنان برای ملتهب کردن فضای این روزها کرده اند باید سعی کنیم یک روز ماندگار و فراموش ناشدنی در تاریخ ثبت کنیم.

شهردار منطقه ۶ در ادامه به تشریح جزئیات چگونگی برگزاری مراسم پرداخت و اظهار کرد: مسیر راهپیمایی در خیابان طالقانی-مفتح و مسیر دانشگاه تهران تقاطع خیابان قدس آماده‌سازی شده و تمهیدات ترافیکی مخصوص برای مبادی ورودی و خروجی منتهی به محور طالقانی و مسیرهای جایگزین این محور در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: تبلیغات محیطی در طول مسیر راهپیمایی، فضاسازی و آماده سازی فضای داخلی لانه جاسوسی، نصب المان‌های ترافیکی، رفع آلودگی بصری، رفت و روب، هرس درختان، پاکسازی باغچه‌ها، لکه گیری، گیت بندی‌های ورودی مسیر و … از جمله اقدامات خدمت رسانی پیش بینی شده در طول مسیر راهپیمایی برای شهروندان است.

محمدی با اشاره به برپایی غرفه‌های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در طول مسیر راهپیمایی اظهار کرد: غرفه‌های مختلف با محوریت مبارزه با استکبار جهانی با موضوع میز شن، خوشنویسی شعارهای مرتبط، ثبت حضور (نقاشی)، روایت تصویر آگاهی رسانی در خصوص واقعه تاریخ ساز تبعید حضرت امام خمینی (ره)، روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی، غرفه‌های ورزشی و سلامت، رباتیک دانش آموزی، عفاف و حجاب کودک، اجرای تئاتر در خصوص جنایات آمریکا و اسرائیل همراه پخش تصاویر مرتبط در خصوص تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و «۱۳ آبان در گذر زمان» از جمله ویژه برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این روز است.

به منظور حفظ ایمنی شهروندان مشارکت کننده در راهپیمایی نیروهای آتش نشانی و اورژانس در مسیر راهپیمایی مستقر خواهند بود.