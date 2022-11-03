به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه روابط بانکی و بینالمللی در موضوعات مختلف ایران و عمان، محور گفتگوهای دکتر صالح آبادی و دکتر طاهر بن سالم العمری است.
صالح آبادی در این دیدار با تاکید بر اینکه توسعه همکاریهای بانکی طرفین در دستور کار ایران و عمان قرار دارد گفت: ظرفیتهای همکاری های بانکی و بین المللی میان دو کشور بسیار زیاد است و توسعه خواهد یافت.
طاهر بن سالم العمری رئیس بانک مرکزی عمان نیز مناسبات طرفین در عرصه های مختلف را بسیار خوب توصیف کرد و بر علاقه مندی کشورش بر توسعه مناسبات بانکی و بین المللی با جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف تاکید کرد.
طاهربن سالم العمری رییس کل بانک مرکزی عمان دقایقی دقایقی یش با حضور در بانک مرکزی با صالح آبادی دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه روابط بانکی و بینالمللی در موضوعات مختلف ایران و عمان، محور گفتگوهای دکتر صالح آبادی و دکتر طاهر بن سالم العمری است.
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