به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه روابط بانکی و بین‌المللی در موضوعات مختلف ‎ایران و ‎عمان، محور گفتگوهای دکتر صالح آبادی و دکتر طاهر بن سالم العمری است.

صالح آبادی در این دیدار با تاکید بر اینکه توسعه همکاریهای بانکی طرفین در دستور کار ایران و عمان قرار دارد گفت: ظرفیت‌های همکاری های بانکی و بین المللی میان دو کشور بسیار زیاد است و توسعه خواهد یافت.

طاهر بن سالم العمری رئیس بانک مرکزی عمان نیز مناسبات طرفین در عرصه های مختلف را بسیار خوب توصیف کرد و بر علاقه مندی کشورش بر توسعه مناسبات بانکی و بین المللی با جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف تاکید کرد.