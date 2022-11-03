به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سیدرضا فاطمی امین در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو تهران گفت: با تنظیم برنامه از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروساز، خوشبختانه صنعت خودرو ایران در یک سال گذشته به لحاظ تولید به پایداری رسیده که حمایت از این روند از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر در کیفیت با آغاز طرح تحول در صنعت خودرو گفت: با رسیدن به موقع قطعات، مونتاژ و افزایش تولید خودرو، به سرعت روند رشد تولید نمایان می‌شود این در حالی است که تغییر و تحول در کیفیت خودرو به تدریج آشکار می‌شود.

فاطمی امین بر پیشبرد تولید پایدار تاکید کرد و افزود: کار هماهنگ خودروسازان و قطعه سازان به تحقق این امر منجر می‌شود.

وزیر صمت کیفیت خودرو را منوط به رضایت مشتری عنوان کرد و گفت: طرح‌های بسیاری در زمینه کیفی سازی محصولات آغاز شده البته در این راستا ما انتظار بیشتری از قطعه سازان و خودروسازان داریم.

وی با بیان اینکه حداقل ۶۰ الی ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه بر می‌گردد، افزود: در این خصوص اقدامات بسیاری انجام شده، اما هنوز ناتمام است و در میانه راه هستیم و امیدوارم به زودی و حداکثر تا آخر امسال شاهد گزارش‌های خوبی از کیفیت خودرو باشیم.

فاطمی امین از کاهش مراجعات به نمایندگی‌ها در مورد برخی خودروها خبر داد و اضافه کرد: شاخصی وجود دارد که در ۱۰۰ روز اولی که خودرو تحویل داده می‌شود چند دستگاه برمی گردد و نیاز به تعویض قطعه دارند که این آمار به طور قابل توجهی کاهش یافته، اما هنوز ما نیاز به زمان بیشتری داریم.

وی با تاکید بر امر کیفیت گفت: امیدوارم که همه تولید کنندگان در تمام صنایع به ویژه صنعت خودرو که با ایمنی و جان مردم مرتبط است تلاش بیشتری کنند.