به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین در یک گفت و گوی تلویزیونی، اظهار کرد: کار بسیار مهمی را در وزارت صمت آغاز کردیم و تا امروز بیش از ۳۰۰ میلیون قطعه‌ خودرو شناسه رهگیری دریافت کردند که با یک کد دستوری می‌توان فهمید که قطعه اصالت دارد یا خیر.

وی ادامه داد: این اولین گام و مهمترین زیرساخت برای کنترل اصالت بازار قطعات بوده است تا در نهایت بتوانیم تولیدکنندگانی که قطعات باکیفیت تولید می‌کنند را از آن دسته تولیدکنندگانی که قطعات بی کیفیت تولید می‌کنند تفکیک کنیم.

وزیر صمت در خصوص تلاش‌ها برای ارائه استانداردها گفت: استاندارد دو مرحله دارد؛ مرحله نخست آنکه استاندارد تدوین شود و در واحدهایی که تحت پوشش هستند اجرا شود و دیگر آنکه در بازار عرضه، قطعه استاندارد قابل تشخیص باشد.

فاطمی امین با ابراز تاسف از اینکه تا اوایل امسال ۳۰ درصد از قطعات خودرو تقلبی و قاچاق بودند، گفت: وقتی یک لنت ترمز، باتری، کمک فنر و یا یک محصول دست دوم به جای نو فروخته می‌شود این مسئله بسیار خطرآفرین است.

وی از جمع بندی نهایی در مورد ۵۵ کالا برای صدور کد رهگیری تاکنون خبر داد و گفت: این کالاها را به مردم اطلاع رسانی می‌کنیم که حتما هنگام خرید این قطعات به اصالت و کد رهگیری آن توجه کنند.