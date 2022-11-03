امام جماعت مسجد مولای متقیان زاهدان به ضرب گلوله به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سجاد شهرکی دقایقی قبل از نماز مغرب و عشا در مقابل مسجد مولای متقیان زاهدان توسط افراد ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

به گفته شاهدان عینی سرنشینان یک دستگاه پژو در مقابل مسجد مولای متقیان با شلیک گلوله حجت الاسلام شهرکی امام جماعت این مسجد را ترور کرده و به شهادت رساند.

سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در این رابطه گفت: ساعتی قبل افراد مسلح حجت الاسلام سجاد شهرکی را مقابل در مسجد مولای متقیان واقع در خیابان جمهوری زاهدان به گلوله بستند.

وی بیان کرد: کارگروهی ویژه برای این منظور تشکیل شده و شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، با توجه به تحرکات اخیر عده ای به دنبال ایجاد تفرقه در میان شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان هستند.