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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۵۹

امام جماعت مسجد مولای متقیان زاهدان به ضرب گلوله به شهادت رسید

امام جماعت مسجد مولای متقیان زاهدان به ضرب گلوله به شهادت رسید

زاهدان- امام جماعت مسجد مولای متقیان زاهدان با شلیک دو گلوله افراد ناشناس به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سجاد شهرکی دقایقی قبل از نماز مغرب و عشا در مقابل مسجد مولای متقیان زاهدان توسط افراد ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

به گفته شاهدان عینی سرنشینان یک دستگاه پژو در مقابل مسجد مولای متقیان با شلیک گلوله حجت الاسلام شهرکی امام جماعت این مسجد را ترور کرده و به شهادت رساند.

امام جماعت مسجد مولای متقیان زاهدان به ضرب گلوله به شهادت رسید

سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در این رابطه گفت: ساعتی قبل افراد مسلح حجت الاسلام سجاد شهرکی را مقابل در مسجد مولای متقیان واقع در خیابان جمهوری زاهدان به گلوله بستند.

وی بیان کرد: کارگروهی ویژه برای این منظور تشکیل شده و شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، با توجه به تحرکات اخیر عده ای به دنبال ایجاد تفرقه در میان شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان هستند.

کد مطلب 5623787

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    نظرات

    • مینا رئوفی زاده IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      باید پلیس بلافاصله با پهبادهای هوایی به محض مرتکب شدن جرمی زود دنبال این تروریستها را بگردند تا زود و راحت تر دستگیر شوند چونکه از هوا هرچیزی که روی زمین هستش و اتفاق می اُفتد زود خیلی چیزها معلوم میشوند
    • ملت ایران IR ۰۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      1 0
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      یا صاحب الزمان العجل العجل.انا لله و انا الیه راجعون...خدارحمتش کنه.آخه چرا چرا این بنده خدا را خدایا بحق خون پاک امام حسین جانمون و این خونهای بناحق ریخته شده نابود کن دشمنانمون را و امام زمانمونو برسون الهی آمین
    • IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      1 0
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      قوه ی قضاییه انتقام انتقام
    • ایرانیم IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      3 0
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      آقایون سلبریتی خانومای جان سلبریتی ملاحظه کنین کاش کشته ها تو فامیلا و نزدیکای خودتون میبودن درکتون بالا میرفت اون کریمی ترسو و وطن فروش رفته تو خودشو قایم کرده از ترس.... داداش مردی بیا تو خاک رجز بخون تو که اینحا پیدات نمیشه مادام العمر دمت گرم لا اقل ضد انقلاب چوبشونو اول نشونت بدن
      • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
        1 0
        خیلی قشنگ گفتی ،افرین 👌👌👌

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