دشمنان به دنبال ویرانی و خرابی در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در مصلای رشت ضمن گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان گفت: ملت ایران همواره برای دفاع از کیان انقلاب و ارزش های دینی خود در صحنه حاضر می شوند و این آگاهی بصیرت نشانه وفاداری آنها به آرمان های انقلاب است.

امام جمعه رشت با بیان اینکه کینه آمریکایی ها نسبت به اسلام برای امروز و دیروز نیست، افزود: دشمنی و عداوت نظام سلطه با دین و ماهیت انقلاب بر کسی پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ماهیت استکبار را نشانه گرفته است، تصریح کرد: امروزه دشمن با همه قوا وارد میدان جنگ شده و مانند دوران دفاع مقدس از هیچ جنایتی علیه ملت فروگذار نمی کند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه حضور مردم در دفاع از انقلاب به معنای اقتدار و استمرار راه شهدا است، بیان کرد: این حضور آگاهانه به معنای ایستادگی ما در برابر زیاده خواهان و نظام کفر و سلطه است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل با هدف تجزیه و ویرانی وارد سوریه شدند اما با فرماندهی سردار سلیمانی شکست خوردند، افزود: هر اقدامی که نظام اسلامی را دچار مشکل کند و یا اینکه باعث خوشحالی دشمنان شود محکوم و منفور است.

وی با اشاره به اینکه سیاست دولت مبنی بر گره نزدن مسائل داخلی به خارج و بازگشت به تفکر انقلابی خشم دشمنان را در پی داشت، تصریح کرد: آمریکایی ها به دنبال ویرانی و خرابی در کشور هستند و از دیدن رفاه و پیشرفت ما ناراحت می شوند و این اقدامات خصمانه نیز در همین راستا انجام گرفته است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه دشمن از زنان به عنوان وسیله و ابزار برای رسیدن به اهداف شوم خود استفاده می کند، افزود: اقدامات مثبت دولت سیزدهم در این مدت باعث خشم استکبار شده است.

وی با بیان اینکه بنا بود دلار به ۵۰ هزار تومان برسد که به ۲۸ هزار تومان رسیده و ارز ترجیحی حذف شد، عنوان کرد: آمریکا و دولت بی خرد آمریکا، در صدد دشمنی با ملت ایران بوده بی آنکه بداند بی خردی سران آمریکا عامل مهمی در نابودی خود آنان است.

امام جمعه رشت با بیان اینکه شکست آمریکا در برابر سایر قدرت ها مانند ایران، روسیه و چین و اخراج از منطقه باعث شده که آنها دست به شرارت و آشوب بزنند، گفت: امروز دنیا متوجه قدرت کشور ایران اسلامی شده است.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی با قدرت به سمت اهداف خود حرکت می کند، بیان کرد: مردم بصیر ایران نقشه های شوم مستکبران را خنثی می کنند و اجازه نخواهند داد که امنیت و اقتدار ایران اسلامی بازیچه دست اجنبی شود.