دستگیری ۳ نفر از عوامل گروهک تروریستی منافقین در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی با بیان اینکه فعالیت های دستگیر شدگان منحصر به استان فارس نبود و تاکنون فعالیت های متعددی را در سراسر کشور داشته اند گفت: دستگیر شدگان نقش طراحی و هدایت پروژه های تبلیغی به نفع گروهک تروریستی منافقین و سرکرده جنایتکار این گروهک بر عهده داشتند.

وی تصریح کرد: این گروه فعال تروریستی اخیراً در حال طراحی یک عملیات تخریبی بودند که با رصد اطلاعاتی مشترک سازمان اطلاعات سپاه سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و همکاری پلیس اطلاعات و شناسایی و با اقدام عملیاتی سازمان اطلاعات سپاه و دستور مقام قضایی دستگیری شدند.

این مقام ارشد قضایی استان فارس افزود: از این تیم تروریستی مقادیری مواد منفجره آتش زا کشف شده است.

رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد برخورد با این عوامل و مرتبطین قاطع و بازدارنده خواهد بود.