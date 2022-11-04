  1. استانها
  2. فارس
۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۲۷

رئیس کل دادگستری فارس خبر داد؛

دستگیری ۳ نفر از عوامل گروهک تروریستی منافقین در شیراز

دستگیری ۳ نفر از عوامل گروهک تروریستی منافقین در شیراز

شیراز - رئیس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۳ نفر از عوامل فعال گروهک تروریستی منافقین در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی با بیان اینکه فعالیت های دستگیر شدگان منحصر به استان فارس نبود و تاکنون فعالیت های متعددی را در سراسر کشور داشته اند گفت: دستگیر شدگان نقش طراحی و هدایت پروژه های تبلیغی به نفع گروهک تروریستی منافقین و سرکرده جنایتکار این گروهک بر عهده داشتند.

وی تصریح کرد: این گروه فعال تروریستی اخیراً در حال طراحی یک عملیات تخریبی بودند که با رصد اطلاعاتی مشترک سازمان اطلاعات سپاه سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و همکاری پلیس اطلاعات و شناسایی و با اقدام عملیاتی سازمان اطلاعات سپاه و دستور مقام قضایی دستگیری شدند.

این مقام ارشد قضایی استان فارس افزود: از این تیم تروریستی مقادیری مواد منفجره آتش زا کشف شده است.

رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد برخورد با این عوامل و مرتبطین قاطع و بازدارنده خواهد بود.

کد مطلب 5624445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها