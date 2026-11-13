به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، روح‌الله احمدزاده با اشاره به آغاز عملیات کشت گندم بذری در اراضی بخش چاهک اظهار کرد: در این مزارع ارقام برزگر، نارین، ترابی، سیستان و امین در طبقات مختلف مادری، پرورشی و گواهی‌شده کشت می‌شود.

وی افزود: این ارقام متناسب با شرایط اقلیمی، منابع آبی و ویژگی‌های خاکی منطقه انتخاب شده‌اند و تولید بذر در این مزارع نقش مهمی در تأمین بذر موردنیاز گندم‌کاران استان و شهرستان دارد.

احمدزاده با اشاره به حمایت‌های جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان بذر تصریح کرد: کشاورزان فعال در این حوزه در اولویت تخصیص کودهای پایه یارانه‌ای فسفاته و پتاسه قرار دارند و در زمینه تأمین کودهای ریزمغذی و سموم علف‌کش و حشره‌کش نیز حمایت می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه تولید بذر استاندارد، علاوه بر ارتقای کیفیت کشت و افزایش بهره‌وری مزارع، از الزامات پایداری تولید گندم و تقویت امنیت غذایی به شمار می‌رود.