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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۳:۰۷

در شماره سیصد و شصت و پنجم؛

خط حزب‌الله با عنوان «آزادسازی جهان از سلطه شیطان» منتشر شد

خط حزب‌الله با عنوان «آزادسازی جهان از سلطه شیطان» منتشر شد

شماره جدید هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «آزادسازی جهان از سلطه شیطان» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سیصد و شصت و پنجم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «آزادسازی جهان از سلطه شیطان» منتشر شد.

خط حزب الله در سخن هفته خود، روند افول و شکست‌های آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مرور کرده و با نگاهی به شکل‌گیری نظم جدید جهان به این سوال پاسخ داده است که آینده جهان و فرجام دیکتاتوری آمریکا به کجا می‌رسد؟

یادداشت هفته این شماره خط حزب‌الله به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سیزدهم آبان‌ماه ۱۳۵۸ توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام نگاهی مبارزات ضد استکباری دانشجویان از تسخیر لانه جاسوسی تا میدان جهاد علمی داشته است.

شماره این هفته خط حزب‌الله، به روح مطهر طلبه شهید اغتشاشات اخیر، آرمان علی‌وردی تقدیم می‌شود.

کد مطلب 5624537

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    نظرات

    • هشدار تکان دهنده IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
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      پاسخ
      هر روز شهید میدیم و امنیت داخلی ما کاملا آسیب پذیر شده اگر جنگی در منطقه رخ دهد کار خیلی سخت میشه چون ظرفیت خرابکار و تروریستی در کشور ایجاد شده که قابل کنترل نیست. باید وزارت اطلاعات بهتر و به موقع عمل می کرد بخاطر همین رهبری در مورد وزیر اطلاعات تقدیر یا نامی نبردن

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