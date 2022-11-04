به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سیصد و شصت و پنجم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «آزادسازی جهان از سلطه شیطان» منتشر شد.

خط حزب الله در سخن هفته خود، روند افول و شکست‌های آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مرور کرده و با نگاهی به شکل‌گیری نظم جدید جهان به این سوال پاسخ داده است که آینده جهان و فرجام دیکتاتوری آمریکا به کجا می‌رسد؟

یادداشت هفته این شماره خط حزب‌الله به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سیزدهم آبان‌ماه ۱۳۵۸ توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام نگاهی مبارزات ضد استکباری دانشجویان از تسخیر لانه جاسوسی تا میدان جهاد علمی داشته است.

شماره این هفته خط حزب‌الله، به روح مطهر طلبه شهید اغتشاشات اخیر، آرمان علی‌وردی تقدیم می‌شود.