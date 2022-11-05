مردم در وقایع اخیر دشمن شناسی خود را ثابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قانعی صبح شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی فارس، با اشاره به حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، گفت: مردم در وقایع اخیر چه در ماجرای تشییع شهدای حرم شاهچراغ و چه در روز ملی استکبار ستیزی نشان دادند که دشمن اصلی را به خوبی می‌شناسند و خط اصلی مبارزه را گم نخواهند کرد و مسئولین نیز طبق توصیه رهبری نیز باید مراقبت کنند که خط اصلی پیشرفت کشور و تحقق ایران قوی در گیرو دار این حوادث گم نشود و دشمن حواس‌ها را پرت خود نکند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بیان کرد: امروز دشمن در جنگ ترکیبی به دست عده‌ای جنایتکار سلاح می‌دهد و بوی خون به راه می‌اندازد و در دیگر سو از طریق رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی خود را تطهیر کرده و حتی اشک تمساح می‌ریزد.

قانعی عنوان کرد: در این تناقضات عجیب و غریب و جنگ پیچیده باید دشمن را دقیق بشناسیم و طبق آنچه رهبر انقلاب در پی حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) تأکید کردند همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن و جاهل وظایفی را بر عهده دارند و از دستگاه‌های حافظ امنیت و قوه قضائیه و فعالان عرصه فکر و تبلیغ و حتی آحاد مردم باید ید واحده‌ای در مقابل جریانی باشند که به جان، امنیت و مقدسات مردم بی‌اعتنایی روا می‌دارد.