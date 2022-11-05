به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن سینمایی «پسر دلفینی» همچنان پدیده اکران سینماها کشور است، از همان زمانی که این فیلم در سینماهای روسیه به نمایش درآمد و توانست رقم قابل توجه یک میلیون و ۷۳۰ هزار دلار فروش را به ثبت برساند؛ فروشی که دومین رتبه فروش در روسیه محسوب می‌شد، قابل پیش‌بینی بود که این فیلم توان بالایی برای جذب مخاطب دارد. با گذر از سینماهای روسیه، فیلم سرانجام در ایران به نمایش درآمد و تاکنون توانسته است فروشی بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان را رقم بزنم، با آنکه چیزی نزدیک به ۱۰ هفته از اکران «پسر دلفینی» می‌گذرد اما این فیلم هنوز در رتبه دوم فروش هفتگی در کشور و رتبه سوم فروش روزانه قرار دارد.

همین استقبال مخاطبان از این فیلم و البته چراغ سبز سینماداران به سایر آثار حوزه کودک و نوجوان سبب شد تا سازندگان فیلم‌های کودک برای اکران تمایل پیدا کنند؛ شرایطی که می‌رفت تا تابستان و پاییز امسال را به یکی از مطلوب‌ترین فصل‌ها برای فیلمسازان کودک بعد از فراگیری کرونا تبدیل کند این سیر اما ناگهان متوقف شد؛ ناآرامی‌های کشور از یک سو و وضعیت نامناسب روحی جامعه و البته عدم تمایل مخاطبان به تماشای فیلم‌ها در چنینی شرایطی از سوی دیگر، باعث شد تا فروش فیلم‌های سینمایی در همه گونه‌ها روندی نزولی را تجربه کند، این در حالی بود که پیش از وقوع حوادث اخیر صاحبان چند فیلم کودک سینمایی برای اکران بعد از «پسر دلفینی» اعلام آمادگی کرده بودند. در حوزه فیلم‌های کودک اولین ترکش ناآرامی‌ها بر پیکر «بام بالا» خورد؛ فیلمی که درست در روزهای اوج این حوادث به نمایش درآمد و با وجود یک ماه از اکرانش تنها ۷۷۸ میلیون تومان فروخته است. به شرایط نامناسب اکران باید محدودیت‌های اینترنتی و نبود تبلیغات تلویزیونی را هم اضافه کرد موضوعی که فضا را بیش پیش برای سینماگران تنگ‌تر کرده است، به طوری که مجموع این شرایط حالا باعث شده است بسیاری از صاحبان فیلم‌ها از اکران آثارشان پا پس بکشند و آن را به بعدی موکول کنند که دست کم روح جمعی جامعه پذیرای امری تفریحی مانند تماشای فیلم باشد.

حالا اما انیمیشن سینمایی «لوپتو» به پرده سینماها آمده است، این فیلم در حال حاضر در رتبه اول فروش روزانه و رتبه پنجم فروش هفتگی است و توانسته است پس از گذشت تنها سه روز از آغاز اکران با استقبال بالغ بر ۱۰ هزار نفر در سینماها مواجه شود.

انیمیشن سینمایی «لوپتو» به کارگردانی عباس عسکری و تهیه‌کنندگی محمدحسین صادقی نخستین محصول سینمایی مرکز انیمیشن سازمان سینمایی سوره که اکران خود را از چهارشنبه ۱۱ آبان ماه در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد، در سه روز نخست اکران خود با استقبال ده هزار مخاطب روبه‌رو شد و فروشی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان داشت.

اکران دانش‌آموزی انیمیشن « لوپتو »

استقبال از فیلم کودک و به خصوص انیمیشن‌ها این روزها در حالی در سینمای ایران رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد مخاطبان علاقه‌مندند تا آثار جدید انیمیشن‌سازان داخلی را در کنار کودکان خود تجربه کنند. پس از استقبال از انیمیشن سینمایی «پسر دلفینی» در گیشه شهریور و مهرماه که با استقبال خوب مخاطبان به فروش ۱۶ میلیاردی رسید، اکنون شروع اکران انیمیشن سینمایی «لوپتو» امیدواری‌ها به تداوم رونق گیشه کودک را در سینما بالا برده است.

فروش بیش از سیصد میلیونی در اکران افتتاحیه این انیمیشن در حالی است که سینماهای ایران، هفته‌هاست در رکود حاصل از عدم نمایش فیلم‌های تازه و عدم تبلیغات مجازی، محیطی و تلویزیونی جدی رنج می‌برند، نشان از امیدواری به گیشه کودک و ظرفیت‌های بالای سینمای انیمیشن ما دارد که می‌تواند روح تازه‌ای در سینماها بدمد.

انیمیشن «لوپتو» که پیش از این قرار بود در نوروز سال ۱۳۹۹ اکران شود، به دلیل شیوع بیماری کرونا با یک وقفه طولانی روبه‌رو شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به دو سال، اکران آن توسط پخش بهمن سبز آغاز شده است.

«لوپتو» که توسط گروهی از جوانان هنرمند کرمانی در استودیوی فراسوی ابعاد تولید شده است، با هدف شادی‌آفرینی برای کودکان و خانواده‌های ایرانی و با شعار «شادی ساختنی است» همزمان با فرارسیدن روز دانش‌آموز اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد.

«لوپتو» یک انیمیشن سینمایی موزیکال با فضایی شاد و مهیج است و در خلاصه داستان آن آمده است: «پدر علی در کارگاه لوپتو با یاد دادن ساخت اسباب بازی به بیمارانش، آن‌ها را درمان می‌کند. کارگاه اسباب‌بازی‌های خلاقانه لوپتو که بین کودکان ایرانی محبوبیت زیادی دارد با خرابکاری یک ناشناس تعطیل می‌شود. علی تلاش می‌کند پدرش را که ناامید شده است از این مخمصه نجات دهد…»