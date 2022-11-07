به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، سینما فلسطین تهران از امروز دوشنبه ۱۶ آبان ماه به عنوان «سینمای لوپتو» سینمای مخصوص کودکان، نوجوانان و دانش آموزان در قالب رویداد «فیلم‌بازی» فعالیت خود را آغاز می‌کند.

فیلم‌بازی کودکان یک رویداد مفرح کودکانه است که با محوریت نمایش انیمیشن «لوپتو» برای ایجاد نشاط و شادی برای کودکان از دوشنبه ۱۶ آبان ماه به مدت چهار روز تا پنجشنبه ۱۹ آبان ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ برگزار می‌شود. در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۸ آبان‌ماه ساعت ۱۶ این رویداد با حضور مل مل و خاله گلی برگزار می‌شود. رویدادهای «فیلم‌بازی» در مدت اکران انیمیشن «لوپتو»، پنجشنبه هر هفته در سینما فلسطین برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این مراسم، ایجاد محیطی بانشاط برای کودکان است تا در کنار تماشای فیلم و مصرف کالای فرهنگی- هنری کودکان بتوانند در زمینه ایده و ساخت یک اثر هنری- رسانه‌ای فعال و کنش‌گر باشند.

بازی‌های رومیزی، تئاتر تعاملی، نمایش عروسکی، کارگاه‌های ساخت اسباب‌بازی، کارگاه نقاشی و غرفه‌های تخصصی کودکان و نوجوانان از بخش‌های مختلف رویداد «فیلم‌بازی» در «سینمای لوپتو» است که به همت حوزه هنری کودکان و نوجوانان و سازمان سینمایی سوره و همراهی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در سینما فلسطین برگزار می‌شود.

انیمیشن سینمایی «لوپتو» محصول مرکز انیمیشن سوره، حاصل سه سال تلاش گروهی از هنرمندان جوان کرمانی به تهیه‌کنندگی محمدحسین صادقی و کارگردانی عباس عسکری است که داستانی با رویکرد حمایت از تولید ملی دارد و با شعار «شادی ساختنی است» همزمان با روز دانش‌آموز اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است.

همچنین در اپلیکیشن «شاد» بستری فراهم شده است تا شرکت کنندگان کودک و نوجوان در مسابقات ویژه فیلم بازی همراه با ۳۰۰ میلیون ریال جایزه شرکت کنند.