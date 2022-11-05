بررسی اغتشاشات و اوضاع اقتصادی در نشست سران سه قوه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سران قوا روز شنبه با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

سران سه قوه در این نشست با قدردانی از حضور باشکوه و کم نظیر مردم فهیم و زمان‌شناس ایران اسلامی در مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی و اعلام همبستگی ملی، بر لزوم هوشیاری هر چه بیشتر در برابر تهدیدهای دشمنان و مقابله با دسیسه‌ها و هم‌نوایی‌های شوم و تفرقه‌افکنانه عوامل نفوذی تاکید کردند.

ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های عوامل اغتشاش و ایجاد ناامنی در کشور و مجازات آنان از دیگر موضوعات مورد تاکید سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه بود.

سران قوا با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر همه دستگاه‌ها و نهادها در راستای تبدیل تهدیدها به فرصت همچون گذشته، خواستار تلاش مضاعف و هم افزایی بخش‌های مختلف در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها و بهبود معیشت مردم با حفظ و تقویت رشد اقتصادی و تعامل گسترده‌تر در جهت پیشبرد برنامه‌ها و اهداف توسعه‌ای کشور شدند.