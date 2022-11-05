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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۱۰

بررسی اغتشاشات و اوضاع اقتصادی در نشست سران سه قوه

بررسی اغتشاشات و اوضاع اقتصادی در نشست سران سه قوه

سران قوا بر لزوم هوشیاری هر چه بیشتر در برابر تهدیدهای دشمنان و مقابله با دسیسه‌ها و هم‌نوایی‌های شوم و تفرقه‌افکنانه عوامل نفوذی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سران قوا روز شنبه با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

سران سه قوه در این نشست با قدردانی از حضور باشکوه و کم نظیر مردم فهیم و زمان‌شناس ایران اسلامی در مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی و اعلام همبستگی ملی، بر لزوم هوشیاری هر چه بیشتر در برابر تهدیدهای دشمنان و مقابله با دسیسه‌ها و هم‌نوایی‌های شوم و تفرقه‌افکنانه عوامل نفوذی تاکید کردند.

ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های عوامل اغتشاش و ایجاد ناامنی در کشور و مجازات آنان از دیگر موضوعات مورد تاکید سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه بود.

سران قوا با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر همه دستگاه‌ها و نهادها در راستای تبدیل تهدیدها به فرصت همچون گذشته، خواستار تلاش مضاعف و هم افزایی بخش‌های مختلف در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها و بهبود معیشت مردم با حفظ و تقویت رشد اقتصادی و تعامل گسترده‌تر در جهت پیشبرد برنامه‌ها و اهداف توسعه‌ای کشور شدند.

کد مطلب 5625246

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 4
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      بررسی اغتشاشات چندراسی زاهدان و عبدالحمید ،،،کردستان و مسعود و کومله و دموکرات و کرج نقطه تلاقی اینها به خاطر سابقه زندگی کردهای عراق در آنجا و افغانهای اهل تسنن و طالبان درآنجا و جمع شدن همه اقوام کشور درآنجا و سوگولی اینها سعودی نشنال و درنهایت پول سعودی و طراحی سیاوموصادوفضای مجازی
    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      5 0
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      ای کاش برای مشکلات اقتصادی کارکنان دولت فکر عملی می کردند نه تبلیغاتی
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 1
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      روسیه و دار ودسته اش مانع احیا برجام شدند اگر می گذاشتند روحانی برجام را احیا کنه وضع مردم خوب می شد دیگر به نبود آزادی و دیگر مسائل اعتراض نمی‌کردند
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      4 1
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      در بالا رفتن قیمت دلار و اجناس خیلی پیشرفت داشتیم لذا دشمنان نمیخوان ما پیشرفت کنیم
    • عبدالعلی گل بابا نژاد IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      سلام شما را خدا فقط یک نگاه به حقوق بازنشستگان بکنید با دوبار بوغ شیپور که آنهم در دو مرحله الان زیر ۲۰درصد افزایش آنهم وعده خالی من برادر شهید و آزاده وجانباز۳۵درصد معلم بازنشسته نیمه فلج ازروی تخت به شما میگم ۹ملیون حقوق بازنشستگان خودتون ببخشید میتوانید نون وپنیرخالی میشه آخه بقیه هیچ تا کی باید
    • 1 IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      3 1
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      شما درمورد افزایش حقوق 45 میلیون را ایرانی حساب نمی کنید بله کارگران وباز نشستگان تامین اجتماعی
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      مردم ایران دلار خرید و فروش میکنند.دلار میخرند به امید اینکه گران شود بفروشند یعنی از گرانی دلار خوشحال میشوند.نتیجه گرانی دلار چیست؟گرانی در داخل کشور. دلار را فقط باید تاجر بخرد و با آن کالا وارد کند. این رواست که عده ای با این ارز در داخل دلالی کنند و به گرانی آن دامن بزنند؟
    • سا IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      معیشت مردم به باد دادین امید مروم به رئیسی بود اون بدتر کرد اخه گوجه کلوی ۲۰ تخم مرغ ۴ سیب زمینی ۲۲ مگر من چقر درامد دارم این فقط زنده ماندن اگر همینطور پیش بر حتی ماه ها هم که کمی امید داریم ازتون دل زده میشیم
    • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چرا
    • همرزم هادی RO ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      متاسفانه تاکنون این نشست ها خروجی مثبتی مردم شاهد نبودندیا شاید اطلاع رسانی نشده است
    • حسین پورخداداد IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      باسلام واحترام جناب دکتررئیسی رئیس جمهورمحترم بیش از ۸ ماه است کارکنان دولت وبازنشستگان منتظرلایحه عادلانه پرداختی که حضرتعالی درصداوسیمای جمهوری اسلامی رودرروی مردم عزیزقولش رادادیدهستند،فرمودیدکه دولت سیزدهم بیعدالتی وتبعیض درپرداخت حقوق کارکنان وبازنشستگان رانمی پذیرد،وبه زودی توسط کارشناسان سا
    • IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      هرچیزی در این دنیا بجز خداوند ابدی نیست و یک عمر مفید و آغاز و پایانی دارد پس اگر بخواهیم بمانیم باید در خدمت مردم ومطیع خواسته های مردم باشیم و شبانه روزی به فکر حل مشکلات ، کنترل تورم وگرانی ، رفع بیکاری، افزایش سطح رفاه و جلب رضایت مردم باشیم ۰
    • IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 2
      پاسخ
      دشمن خبیث پس از شکست در سوریه سازی ایران ، حالا به جنگ اقتصادی با ایران توسط ایران بر خاسته است، تروریست های عامل این خیانت علاوه بر صرافی های خائن ، مشتی طلا فروش خود فروخته و خائن می باشند ، که با هماهنگی مافیای خیانت پولهایی به حسابشان واریز می گردد و به انها می گویند مبلغ خرید دلار را بالا ببرید
    • رضا IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      1 0
      پاسخ
      لطفا فشار غیر معیشتی را از مردم بردارید مثل مدارس،آب و فاضلاب،.....توی این موقعیت برجسته نمایش می‌دهند و دقیقا دشمن دنبال همین هاست
    • جمشید IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 2
      پاسخ
      یکی از اصلی ترین اشکالات مردم و مسیولان جامعه ما اینست که..از اغتشاشات زود نگران و جو زده می‌شوند ‌.در صورتیکه ایران ۸۰میلیون جمعیت دارد و میلیون ها خیابان..حالا اگر هزاران نفر بیایند و دهها خیابان را هم شلوغ کنند.مگر چه می‌شود؟.این جو زدگی است که دشمنان کشور روی فریبهای رسانه‌ای سرمایه‌گذاری کرده ا

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