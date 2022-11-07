هنوز مجلس برای اعزام نماینده به جام جهانی تصمیم نگرفته است

محمدمهدی فروردین در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس برنامه‌ای برای اعزام نماینده به همراه تیم ملی به مسابقات جام جهانی فوتبال دارد، گفت: به طور کلی ما معتقدیم که در شرایط فعلی نیازی به این کار نیست.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هنوز کمیسیون فرهنگی مجلس تصمیم نگرفته است که برای انجام وظایف نظارتی، نماینده‌ای به مسابقات جام جهانی برود یا خیر.

وی تاکید کرد: البته ممکن است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان یک یا دو نفر از نمایندگان برای انجام وظایف نظارتی مجلس، به همراه تیم ملی به مسابقات جام جهانی فوتبال اعزام شوند.

نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما به عنوان رئیس فراکسیون ورزش مجلس به همراه تیم ملی به قطر می‌روید یا خیر، گفت: بنده قطعاً به قطر نمی‌روم و ترجیح می‌دهم که مسابقات تیم ملی در جام جهانی را از کشورمان و در کنار مردم دنبال کنم.