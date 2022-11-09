۷۰ درصد آمریکایی ها معتقدند دموکراسی کشورشان در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مرکز افکارسنجی ادیسون پس از مشارکت مردم آمریکا در انتخابات میان‌دوره ای کنگره، در هنگام خروج آنها از مراکز اخذ رأی، به سراغ شأن رفت تا نظر آنها را درباره وضعیت سیاسی این کشور جویا شود.

از بین شرکت کنندگان در این نظرسنجی ۷ نفر از هر ۱۰ اعلام کردند که دموکراسی در آمریکا را در معرض خطر می‌بینند.

براساس نتایج بدست آمده از این نظرسنجی، تورم و سقط جنین دو اولویت اصلی آمریکایی‌ها برای مشارکت در این انتخابات بوده است و موضوعاتی نظیر مبارزه با جرم و جنایت، پرونده مهاجرت و سیاست‌های مرتبط با استفاده از سلاح گرم در اولویت‌های بعدی آنها قرار داشته است.

در نظرسنجی مؤسسه ادیسون، بایدن و ترامپ به عنوان دو شخصیت مطرح حزب دموکرات و جمهوریخواه جهت مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ وضعیت خوبی نداشتند. بر این اساس، از هر ۱۰ نفر ۷ با نامزدی مجدد بایدن در انتخابات مخالفت کرده و در مقابل از هر ۱۰ نفر ۶ نفر با بازگشت ترامپ به قدرت نیز مخالف بوده اند.