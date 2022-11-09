به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، شبکه تلویزیونی بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در نشست سران کشورهای عضو گروه- ۲۰ در اندونزی شرکت نمی کند.

بر اساس اعلام این رسانه، روسیه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه را برای حضور در این نشست درنظرگرفته است.

به گزارش هندوستان تایمز، منابع آگاه درباره علت این تصمیم اعلام کردند که کرملین به دنبال حفاظت از «پوتین» در قبال تنش های احتمالی زیادی است که میان مقامات حاضر در این نشست در ارتباط با عملیات ویژه روسیه در اوکراین بوجود می آید.

این رسانه در ادامه اضافه کرد که رییس جمهور روسیه ممکن است در معرض مخاطرات ناشی از بی احترامی از سوی سران کشورهای اروپایی در این نشست قرار بگیرد؛ لذا تصمیم مذکور اتخاذ شده است.

این در حالیست که دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) تا کنون در این باره واکنشی از خود نشان نداده است.

در همین رابطه، مقامات کشور اندونزی روز یکشنبه هفته جاری در خصوص حضور «ولادیمیر پوتین» رئیس‌ جمهور روسیه در نشست گروه- ۲۰ در شهر بالی ابراز امیدواری کردند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزارت خارجه اندونزی در این خصوص اعلام کرد: از سران مدعو نشست گروه- ۲۰ می‌ خواهیم که شخصا در نشست مذکور شرکت کنند. این قضیه شامل سران اوکراین و روسیه می‌ شود. امیدواریم که سران این دو کشور در نشست بالی شرکت کنند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه هفته گذشته در سخنانی اعلام کرده بود: اگر پوتین در نشست گروه -۲۰ باشد، من در آن شرکت نمی‌ کنم. موضع شخصی من و اوکراین این بود که اگر رهبر روسیه در این نشست شرکت داشته باشد، این تصمیم را اجرایی می کنم.

گفته های زلنسکی درحالی مطرح شد که اوکراین در فهرست کشورهای گروه -۲۰ نیست.

وزارت خارجه روسیه اواسط تیر ماه در بیانیه ای اعلام کرده بود: در رابطه با نشست نوامبر گروه -۲۰، دعوتنامه رسمی از «جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزی خطاب به رئیس جمهور روسیه دریافت شده است. جاکارتا به طور غیرقطعی از قصد «ولادیمیر پوتین» برای شرکت در این نشست مطلع شد. قالب مشارکت به روند شرایط در جهان و با در نظر گرفتن وضعیت بهداشتی و اپیدمیولوژیک در جنوب شرق آسیا بستگی دارد.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم پیشتر با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرده بود که به اجلاس گروه -۲۰ در اندونزی دعوت شده است.

گفتنی است که نشست سران گروه ۲۰ متشکل از ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان هفته آینده در جزیره بالی اندونزی برگزار می شود.