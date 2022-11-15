به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس سران گروه ۲۰ در بالی اندونزی، با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد.

این دیدار در مقر اجلاس سران گروه ۲۰ (آپوروا کمپینسکی)، پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و دارایی، وحید کریشچی وزیر کشاورزی و جنگل‌داری، فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات و ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز در این نشست حضور داشتند.

جزئیات بیشتری از محتوای این دیدار و موضوعات گفتگوی دو طرف هنوز منتشر نشده است. نشست سران گروه بیست از امروز ۱۵ نوامبر در شهر بالی اندونزی آغاز خواهد شد.