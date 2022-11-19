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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۲۶

‌معامله ۳۳ هزار تن قیر، گوگرد و عایق رطوبتی از بورس کالا

‌معامله ۳۳ هزار تن قیر، گوگرد و عایق رطوبتی از بورس کالا

تالار صادراتی بورس کالای ایران امروز شنبه ۲۸ آبان ماه میزبان دادوستد ۳۲ هزار تن قیر، ۲۰۰ تن عایق رطوبتی و یک هزار و ۵۰۰ تن گوگرد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، امروز و تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز ۳ هزار و ۷۵ تن مواد پلیمری، ۱۶ هزار و ۷۲۵ تن مواد شیمیایی، ۳۰۰ تن قیر و یک هزار و ۶۰۰ تن لوب کات معامله شد.

شایان ذکر است ۱۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۷ هزار تن شمش بلوم، ۸۹ هزار تن آهن اسفنجی، ۴ هزار و ۳۰۱ تن تیرآهن، ۵۰۰ تن میلگرد، ۳۰۱ تن ناودانی، ۲۰۵ تن مس مفتول و ۱۳۷ دستگاه خودرو جک در مدل‌های مختلف در تالار محصولات صنعتی و معدنی به فروش رسید.

تالار محصولات حراج باز هم معامله ۸۵ هزار تن کنسانتره سنگ آهن و ۸ هزار تن وکیوم باتوم را تجربه کرد.

بازار فرعی نیز میزبان دادوستد ۱۹۶ تن پشم شیشه، ضایعات آهنی و میلگرد کلاف بود.

در مجموع ۱۳۷ دستگاه خودرو ۳۰۵ هزار و ۵۱۳ تن انواع کالا در تالارهای مختف بورس کالای ایران معامله شود.

کد مطلب 5635748

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