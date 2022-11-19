‌معامله ۳۳ هزار تن قیر، گوگرد و عایق رطوبتی از بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، امروز و تالار فرآوردههای نفتی و پتروشیمی نیز ۳ هزار و ۷۵ تن مواد پلیمری، ۱۶ هزار و ۷۲۵ تن مواد شیمیایی، ۳۰۰ تن قیر و یک هزار و ۶۰۰ تن لوب کات معامله شد.
شایان ذکر است ۱۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۷ هزار تن شمش بلوم، ۸۹ هزار تن آهن اسفنجی، ۴ هزار و ۳۰۱ تن تیرآهن، ۵۰۰ تن میلگرد، ۳۰۱ تن ناودانی، ۲۰۵ تن مس مفتول و ۱۳۷ دستگاه خودرو جک در مدلهای مختلف در تالار محصولات صنعتی و معدنی به فروش رسید.
تالار محصولات حراج باز هم معامله ۸۵ هزار تن کنسانتره سنگ آهن و ۸ هزار تن وکیوم باتوم را تجربه کرد.
بازار فرعی نیز میزبان دادوستد ۱۹۶ تن پشم شیشه، ضایعات آهنی و میلگرد کلاف بود.
در مجموع ۱۳۷ دستگاه خودرو ۳۰۵ هزار و ۵۱۳ تن انواع کالا در تالارهای مختف بورس کالای ایران معامله شود.
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