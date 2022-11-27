سیمان صدرنشین معاملات بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، امروز و در تالار محصولات صنعتی و معدنی ۵ هزار و ۱۵۰ تن شمش آلومینیوم، ۳۰۰ تن بیلت آلومینیوم، ۴۷۵ تن هیدروکسید آلومینیوم، یک هزار و ۳۵۰ تن شمش روی، ۳ هزار تن مس کاتد و ۹۰۰ تن مس کم عیار معامله شد.

تالار صادراتی نیز میزبان معامله ۱۵ هزار و ۳۰۰ تن قیر بود.

تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هم شاهد دادوستد ۳ هزار و ۶۷۴ تن مواد پلیمری، ۵ هزار و ۹۲۰ تن مواد شیمیایی، ۲۰ هزار تن لوب کات، ۲۰۰ تن پارافین واکس، ۲۶ تن روغن پایه، ۱۲۰ تن آرگون و ۹۶۹ اسلاک واکس بود.

بازار فرعی نیز معامله یک هزار و ۹۶۱ تن ضایعات فلزی، ضایعات پلاستیکی، ضایعات کارتن، ضایعات چوبی، تیشو و بشکه خالی را تجربه کرد.

در مجموع یک میلیون و ۲۵ هزار و ۳۹۲ تن انواع کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران معامله شد.