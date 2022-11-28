مردم از ماه آینده مشکل کمبود دارو نخواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی، در حاشیه نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد سیاست‌های این سازمان برای تأمین دارو، افزود: رفع مشکلات مربوط به تأمین پایدار دارو در دو هفته گذشته در دستور کار قرار گرفته و تأمین دارو را از مسیرهایی که در داخل امکانپذیر باشد، انجام خواهیم داد. البته پیگیری تأمین نقدینگی مورد نیاز صنایع داروسازی و اعتبار مربوط به بالا بردن سطح تسهیلات بانکی و مشکلات مربوط به ارزش افزوده هم در دستور کار است.

وی ادامه داد: اگر مشکلات تولیدکنندگان در رابطه با نقدینگی حل شود، بخشی از نیازهای دارویی رفع خواهد شد البته ممکن است بخشی از نیاز از طریق تولید، تأمین نشود و حدود ۲ درصد از کل بازار مربوط به واردات است که این مقدار را از طریق واردات تأمین خواهیم کرد؛ در بخشی از تولید که مشکل داشته باشیم و احساس کنیم رفع آن زمانبر است تا زمانی که به تولید پایدار و ذخیره قابل اعتماد برسیم، واردات را در دستور کار قرار خواهیم داد کما اینکه چند محموله آنتی‌بیوتیک و سرُم وارد کشور شده و طی هفته جاری نیز محموله‌های بزرگ وارد کشور خواهد شد و در آذر ماه به ذخیره مناسبی از دارو خواهیم رسید.

محمدی یادآور شد: امیدواریم تولیدکنندگان طبق برنامه‌ریزی انجام شده بخش زیادی از اقلام را در آذر ماه تأمین کنند؛ برخی از تأمین کنندگان که مشکل قیمت داشتند با بررسی‌های انجام شده مشمول قیمت گذاری شدند و بخشی هم مشمول نبودند که از آنها خواستیم که کمافی‌السابق ادامه دهند.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: همیشه در برخی اقلام با کمبود حداقلی مواجه هستیم که ممکن است به دلایل خاصی مانند تحریم و مشکلات ایجاد شده برای خطوط تولید باشد و برآورد ما این است که تا پایان آذرماه مشکل اصلی کمبودهای دارویی رفع خواهد شد و مردم از اوایل دی ماه مشکل حادی در تأمین دارو نخواهند داشت.

وی در مورد عدم همکاری برخی شرکت‌های تولیدکننده دارو و برخورد با آنها گفت: بخشی از عدم تولید ناشی از عدم شناخت نیاز بوده و اینکه بسیاری از شرکت‌های داروسازی با این نیاز شگفت‌زده شدند به گونه‌ای که تولید یکی از آنتی بیوتیک ها به ۲۰ برابر رسیده و این موضوع برای برخی از شرکت‌ها به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نبود. البته برخی شرکت‌ها نیز قصور داشتند که از طریق سیستم‌های نظارتی در حال پیگیری است و اگر عمدی بودن قصور آنها اثبات شود با آنها برخورد جدی خواهد شد و در حال حاضر تمامی تولیدکنندگان ۳ برابر ظرفیت را افزایش داده و در مورد برخی آنتی‌بیوتیک‌ها بر اساس نیاز تا ۲۰ برابر نیز افزایش تولید داشتیم.