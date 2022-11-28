به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر امروز دوشنبه و با دیدار تیم‌های ملی کامرون و صربستان از گروه G آغاز شد؛ دیداری که در نهایت با نتیجه تساوی ۳ - ۳ ‏‬به پایان رسید.

در این مسابقه که با قضاوت «محمد عبدالله محمد» داور اماراتی و از ساعت ۱۳:۳۰ برگزار شد، ابتدا این تیم کامرون بود که در دقیقه ۲۹ توسط «چارلز کاستیلتو» به گل رسید.

صحنه گل نخست کامرون

برتری کامرون تا دقایق پایانی نیمه نخست ادامه داد اما صربستان موفق شد با گل «پالوویچ» در نخستین دقیقه از وقت‌های اضافه کار را به تساوی بکشاند. در حالی که هواداران تصور می‌کردند کامرون و صربستان با نتیجه تساوی راهی رختکن بشوند، صربستان شوک دوم را هم به حریف آفریقایی خود زد و در دقیقه ۳+۴۵ توسط «سرگئی میلینکوویچ ساویچ» بار دیگر به گل رسید و با پیروزی ۲ بر ۱ راهی رختکن شد.

بازی هجومی صربستان در نیمه دوم هم ادامه یافت و این تیم توانست روی یک کار تیمی زیبا در دقیقه ۵۳ توسط «الکساندر میتروویچ» به گل سوم دست یابد.

میتروویچ بعد از باز کردن دروازه کامرون

با عملکرد ضعیف کامرون در این مسابقه و به ویژه در دقایق ابتدایی نیمه دوم این تصور بوجود آمد که صربستان بعد از گل سوم، برنده مسابقه خواهد بود اما یک تعویض در تیم کامرون و مصدومیت «پاولوویچ» مدافع صربستان ورق را به سود کامرون برگرداند.

در دقیقه ۵۵ بود که «وینسنت ابوبکر» برای کامرون به زمین آمد و از این زمان، برتری این تیم بر صربستان به ویژه از سمت راست خط حمله سبزپوشان آفریقایی تحمیل بشود.

ابوبکر هشت دقیقه بعد از ورودش به زمین، روی یک فرار از پشت مدافعان صربستان با یک ضربه چیپ و دیدنی دروازه صربستان را باز کرد. این گل ابتدا توسط کمک داور آفساید اعلام شد اما VAR تصمیم کمک داور را رد کرد تا کامرونی‌های ناامید، گل دوم خود را با تاخیر جشن بگیرند.

گل زیبای ابوبکر به صربستان

صربستان هنوز دریافت گل دوم را هضم نکرده بود که در دقیقه ۶۶ توسط «اریک چوپو موتینگ» گل سوم را هم دریافت کرد و دستاورد سه گله خود را بر باد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیگر بازی این گروه، برزیل و سوئیس از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم می‌روند.

کامرون در بازی نخست خود با یک گل مغلوب سوئیس و صربستان هم با دو گل برابر برزیل شکست خورده بود.