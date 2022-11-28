کنترل کننده سامانه مدیریت حرارت برای یک خودروی ملی طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، یک شرکت تحقیق و توسعه فناوری‌های خودرو با همکاری محققین دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف موفق به طراحی کنترل کننده و ساخت میز تست سامانه مدیریت حرارت برای یک خودروی الکتریکی ملی شدند.

در این پروژه به طراحی یک سامانه کنترلِ خودکار برای مدیریت هم‌زمان دمای باتری، کابین و اجزای قوای محرکه‌ی خودرو پرداخته شده است.

دکتر افشین بنازاده سرپرست گروه در این خصوص گفت: در پروژه مذکور با در نظر گرفتن سناریوهای مختلفِ ناشی از تغییر شرایط محیطی یا سیستمی، مکانیزم‌های مطلوب کنترلی جهت تعیین مقادیر مناسب ورودی‌های سیستم اعم از فرامین کمپرسور، پمپ‌های الکتریکی، فن، هیترها و شیرهای انبساط طراحی و اجرا گردید. همچنین پس از طراحی سامانه کنترلی و انجام شبیه‌سازی‌های مربوطه، ساختار طراحی شده ابتدا بر روی میز تست و سپس بر روی نمونه‌ی نیمه صنعتی خودرو با موفقیت اجرا و تست شد.

گفتنی است؛ در این پروژه، دو گروه از استادان دانشگاه صنعتی شریف شامل «گروه طراحی سامانه کنترل» به سرپرستی دکتر افشین بنازاده و دکتر سیدمحمدعلی امامی و «گروه طراحی و ساخت میز تست» به سرپرستی دکتر امیر مردانی و دکتر محمدرضا مراد از دانشکده مهندسی هوافضا به مدت ۱۳ ماه فعالیت داشتند.