به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و زیبیگنیو رائو وزیر خارجه جمهوری لهستان در یک گفتگوی تلفنی در خصوص مناسبات دوجانبه، مسائل کنسولی و برخی تحولات بین‌المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

امیرعبداللهیان در این تماس به روابط خوب موجود میان جمهوری اسلامی ایران و لهستان اشاره کرد.

وزرای خارجه دو کشور آخرین موضوعات مربوط به مناسبات دو جانبه را بررسی و در مورد برگزاری کمیسیون مشترک تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه لهستان نیز با اشاره به سابقه تاریخی مناسبات دو کشور، بر اهمیتی که دولت لهستان برای روابط با تهران قائل است تأکید نمود.

وی ایران را شریک مهم لهستان در منطقه توصیف کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات رفع تحریم‌ها به موفقیت برسد.