باند سارقین موتورسیکلت در کنگان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده موفق به شناسایی سه نفر سارق سابقه دار شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی متهمان در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان بیان داشت: در بازرسی از محل اختفای سارقین چهار دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و ضبط شد.

سرهنگ حبیبی با اعلام اینکه در بازجویی‌های فنی متهمین به ۶ فقره سرقت (چهار فقره سرقت موتورسیکلت و ۲ فقره داخل خودرو) اقرار کرده اند خاطر نشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان به شهروندان توصیه کرد که به هشدارهای پلیسی، در خصوص پیشگیری از سرقت خودرو و موتورسیکلت توجه داشته باشند و وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی از قبیل قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال، قفل فرمان و قفل زنجیر مجهز کنند تا امکان سرقت از سارقان سلب شود.