خودروی سرقتی در کنگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت یک دستگاه خودرو پراید در شهر کنگان، بررسی و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کنگان افزود: مأموران حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، خودروی مورد نظر را در یکی از محلات مشاهده که با انجام اقدامات پلیسی خودرو را توقیف و یک نفر سارق را دستگیر کردند.

سرهنگ حبیبی بیان کرد: خودروی کشف شده تحویل مالباخته و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست به منظور پیشگیری از سرقت، وسایل نقلیه خود را به لوازم ایمنی مناسب مجهز کنند.