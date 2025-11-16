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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

خودروی سرقتی در کنگان کشف شد

خودروی سرقتی در کنگان کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی کنگان از دستگیری یک نفر سارق و کشف خودروی سرقتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت یک دستگاه خودرو پراید در شهر کنگان، بررسی و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کنگان افزود: مأموران حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، خودروی مورد نظر را در یکی از محلات مشاهده که با انجام اقدامات پلیسی خودرو را توقیف و یک نفر سارق را دستگیر کردند.

سرهنگ حبیبی بیان کرد: خودروی کشف شده تحویل مالباخته و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست به منظور پیشگیری از سرقت، وسایل نقلیه خود را به لوازم ایمنی مناسب مجهز کنند.

کد مطلب 6657776

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