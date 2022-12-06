۱۲ محصول دانش بنیان در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی رونمایی می شوند

‌‌به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین بهشتی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست جمهوری و رئیس دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت امروز در نشست خبری عنوان کرد: این نمایشگاه از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ آذرماه همزمان با بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی دایر خواهد شد، گفت: در این دوره از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت، ۲۹۶ شرکت در ۲۹۳ غرفه حضور دارند و بیش از ۹ هزار محصول را به نمایش می‌گذارند.

وی با بیان اینکه فراخوان دهمین دوره نمایشگاه تجهیزات از شهریورماه اعلام شد، خاطرنشان کرد: ۶۱۰ شرکت دانش بنیان و واحد فناور (۳۳۸ شرکت دانش بنیان، ۲۷۲ واحد فناور) اعلام آمادگی کردند که می‌توانند در این نمایشگاه حضور یابند.

به گفته این مقام مسئول محصولاتی در این نمایشگاه پذیرفته می‌شود که در آموزش، پژوهش و در راستای توسعه فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بهشتی با اشاره به سطح محصولات ارائه شده در نمایشگاه تجهیزات، گفت: ۵۰۰ محصول ارائه شده در این دوره از نمایشگاه در سطح یک فناوری هستند.

بهشتی با اشاره به دوره نهم نمایشگاه تجهیزات اظهار داشت: در دوره نهم ۴۴۲ شرکت دانش بنیان حضور داشتند که ۱۸۷ میلیارد تومان حاصل فروش این شرکت‌ها بود؛ از این میزان ۵۷ میلیارد تومان آن را معاونت علمی و فناوری به عنوان یارانه پرداخت کرده است.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی تأکید کرد: در دوره نهم میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار از خروج ارز با تولیدمحصولات دانش بنیان و فروش آنها به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها جلوگیری شده است.

رئیس دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت با اشاره به فروش محصولات دانش بنیان طی ۹ دوره قبل، تصریح کرد: بیش از هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان محصولات دانش بنیان حوزه تجهیزات آزمایشگاهی طی ۹ دوره قبلی به فروش رسید که ۳۵ درصد آن را معاونت علمی و فناوری به عنوان یارانه پرداخت کرده است.

وی با اشاره به حمایت‌های معاونت علمی از نمایشگاه تجهیزات تأکید کرد: پرداخت بخشی از هزینه خرید مراکز علمی و پژوهشی دولتی براساس سطح بندی محصولات و حمایت معاونت از محصول سطح اول ۴۰ درصد، محصول سطح دوم ۲۵ درصد و سطح سوم ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

بهشتی تصریح کرد: تسهیلات لیزینگ ۸ تا ۱۰ درصدی برای خریداران بخش خصوصی از محصولات شرکت‌های دانش بنیان که توسط خط اعتباری ۲۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود، از دیگر حمایت‌های معاونت علمی و صندوق خواهد بود.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به دیگر حمایت معاونت علمی گفت: برای تشویق شرکت‌ها به توسعه فعالیت‌هایشان ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد کم توسط صندوق توسعه فناوری نانو پرداخت می‌شود.

رئیس دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت در خصوص جایزه طراحی ایران که از برنامه‌های حاشیه‌ای این نمایشگاه است، اظهار داشت: قرار است دومین دوره جایزه طراحی ایران به سه طراح صنعتی اعطا شود.

وی با بیان اینکه بناداریم از ۱۲ محصول دانش بنیان فناورانه در این نمایشگاه رونمایی کنیم، ادامه داد: حضور انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی و دانش آموزی با نمایش دستاوردهای فناورانه جوانان برای کسب آمادگی ورود به بازار در کنار شرکت‌های دانش بنیان و فناور در راستای تجاری سازی محصولات از دیگر برنامه‌های جنبی این نمایشگاه محسوب می‌شود.