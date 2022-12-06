به گزارش خبرنگار مهر، صاحبعلی اصغری پیش از ظهر سه‌شنبه در بازدید مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل از گمرک بیله سوار اظهار کرد: کامیون‌داران گمرک بیله سوار بدون تعطیلی به کار خود ادامه می‌دهند و در روزهای اخیر حتی شاهد افزایش خدمات رسانی از سوی این فعالان بودیم.

وی با اشاره به اینکه روزانه بیش از ۴۰۰ دستگاه کامیون ترانزیت از طریق مرز بیله‌سوار تردد می‌کنند، خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی مبنی بر تقویت زیرساخت‌های این گمرک بین‌المللی انجام شده که امیدواریم با درایت مسئولان کشوری و استانی شاهد ارتقای این زیرساخت‌ها باشیم.

فرماندار بیله سوار صادرات انواع کالا به صورت قانونی از گمرک بیله سوار را یادآور شد و بیان کرد: میزان صادرات از این گمرک در مقایسه با سال گذشته ۲۰۰ درصد افزایش دارد.

اصغری با بیان اینکه خرید دستگاه پیشرفته ایکس ری برای گمرک بین المللی بیله سوار در مراحل پایانی قرارداد و خرید است، تصریح کرد: گمرک بیله سوار جزو ۱۰ گمرک برتر کشور از نظر ترانزیت کالا و تردد مسافر است که در سال گذشته فعالیت‌های آینده نگری داشته است.

فرماندار بیله سور از افزایش تردد کامیون‌های ترانزیت از روزانه ۱۵۰ دستگاه به روزانه ۴۰۰ دستگاه خبر داد و گفت: در نتیجه تعاملات بین‌المللی و افزایش مراودات تجاری، حجم کار در گمرک بیله سوار به ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

اصغری افزود: افزایش تردد کامیون‌های باری منجر به ایجاد ترافیک در مسیرکمربندی و جلوی گمرک بیله سوار شده که برای تسهیل امور گمرکی و ایجاد امکانات رفاهی برای شرکت‌های فعال در گمرک دستگاه‌های استانی و شهرستانی ملزم به ایجاد زیرساخت‌ها هستند.

فرماندار بیله سوار روان سازی تردد کامیون‌ها در مرز بیله سوار را از عمده مطالبات فعالان حوزه صادرات اعلام کرد و گفت: در هشت ماهه گذشته ۱۲۱ میلیون دلار صادرات و ۳.۵ میلیون دلار واردات از گمرکات بیله سوار صورت گرفته و حدود ۵۰ هزار نفر مسافر از این گمرک تردد کرده اند.