به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، در حال حاضر، وظایف دانشگاه‌های نسل جدید تربیت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کارآفرین و توانمندی است که بتوانند در آینده برای خود کسب‌وکاری پایدار ایجاد کنند.

دانشگاه‌هایی که شکل‌گیری آنها توسط روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری مورد تاکید قرار گرفته و حرکت کشور به سمت ایجاد نسل سوم دانشگاه‌های کارآفرین را یک ضرورت می‌داند تا این دانشگاه‌ها در کنار ارائه آموزش‌های تخصصی به دانشجویان، آنها را به سمت کارآفرین شدن و داشتن کسب و کارهای خود هدایت کنند.

ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز به عنوان یکی از ستادهای مرتبط با دانشگاهیان در تلاش است تا از تربیت صرف دانشجویان در حوزه تئوری دوری و نسلی از فارغ‌التحصیلان اشتغال آفرین و توانمند را به جامعه معرفی کند.

بر همین اساس هم حمایت از شکل گیری استارت اپ‌های دانشجویی در اولویت این ستاد قرار دارد و تا امروز ۳۵ استارت اپ و ۶۰۰ هسته فناور توسط دانشجویان به ثبت رسیده است.