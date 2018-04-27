راه اندازی سوله استارتاپ در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارعی هنزکی در سومین همایش و جشنواره صنعتی «رسم» با موضوع راه اندازی استارت آپ های لوازم خانگی گفت: امروز دانشگاه های نسل سوم به طوری برنامه ریزی شده اند که در مسیر کسب و کار و تبدیل آن به ثروت حرکت می کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه دانشگاه تهران هم با برنامه ریزی های انجام شده توانسته است در این مسیر گام بردارد تا بتواند دانش دانشجویان را به ثروت تبدیل کند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه پارک های علم و فناوری در کشور ایران ارتباط دهنده دولت، دانشگاه و صنعت هستند، اظهار کرد: این پارک ها در مسیر اقتصاد دانش بنیان هستند و در اقتصاد دانش بنیان، تولید ملی و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت دنبال می شود.

زارعی در خصوص اینکه ما باید به دنبال تولید علم نافع و علمی که به دنبال حل مشکلات جامعه است، باشیم، گفت: دانشجویان در دانشگاه ها باید به گونه ای تربیت شوند که اقدام به کسب وکار کنند به همین علت یکی از برنامه های ما تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرینی است.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بیان کرد: دانشگاه نسل اول، دانشگاه‌های آموزش محور هستند، که تا دهه اول انقلاب ادامه داشته و به نام دانشگاه‌های آموزش‌محور یا دانشگاه‌های آموزشی شناخته می‌شوند و هدف و وظیفه آن دانشگاه، ارائه آموزش و صدور مدرک تحصیلی بوده و برای توسعه کشور فقط به تربیت نیروهای مجرب آموزش‌دیده پرداخته است.

وی افزود: فارغ‌التحصیلان دانشگاه نسل اول برای امر تدریس در دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و برای پر کردن پست‌های مدیریتی در صنعت کشور آماده شدند و آموزش نیروهای انسانی جامعه جهت آگاهی‌بخشی و افزایش سطح آگاهی جامعه و تربیت نیروی انسانی برای انجام امور صنعتی و مدیریتی کشور صرف می‌شد.

زارعی بر ضرورت توجه به نقش استارت آپ ها اشاره کرد وگفت: برگزاری استارتاپ‌ها می‌تواند در توسعه تکنولوژی های جدید که یادگیری الکترونیکی است، تاثیرگذار باشد. توسعه قطب های علمی دانشگاه و رشد شرکت های دانش بنیان از جمله برنامه های آتی ما در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شمار می رود.

پیشرفت و توسعه پایدار در گروی تلاش دانشجویان

در ادامه این مراسم کارن ابری نیا رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گفت: در واقع هدف از برگزاری این همایش نیاز واقعی دانشگاه و جامعه است تا از این طریق این نیازها برطرف شوند.

وی ادامه داد:ما در دانشگاه تهران باید فعالیت هایمان را به طوری عملیاتی کنیم که در راستای نیازهای کشور صورت گیرند.

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران افزود: صنعت و دانشگاه باید در جهت یکدیگر باشند تا جوانان ما بتوانند از این طریق در اقتصاد کشور و ایجاد ثروت قدم بردارند.

ابری نیا گفت: برای رسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار نیاز به اراده جهت پیشرفت و برنامه‌ریزی جامع دراز مدت و تقسیم کار ملی داریم و این مهم حاصل نمی‌شود مگر با تلاش دانشجویان.

وی به راه اندازی سوله استارت آپ در دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت:در واقع با راه اندازی این سوله نوآوری و فرصت مناسبی در اختیار جوانان کارآفرین شکل می گیرد و می توان از این طریق ایجاد ثروت کرد.