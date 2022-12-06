صنایع هرمزگان سالانه ۵۰۰تا ۱۰۰۰ویلچر برای معلولان کمک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده در بازدید از مرکز توانمندسازی بیماران نخاعی که به مناسبت هفته گرامیداشت معلولین انجام شد، اظهارداشت: در هیچ دین و آئینی به اندازه اسلام نسبت به جامعه معلولان تاکیدات وجود ندارد به همین جهت مردم و مسئولینی که خود را پیروی مکتب اسلام می‌دانند باید برای کاهش آلام معلولان تلاش کنند.

وی، با ذکر این نکته که به صورت جدی پیگیر ایفاء مسئولیت اجتماعی صنایع هستم، عنوان کرد: سهم مسئولیت‌های اجتماعی صنایع هرمزگان نسبت به سایر استان‌های دیگر از جمله خوزستان بسیار کم است اما خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده شاهد روند افزایشی هستیم اما هنوز قابل قبول نیست.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به عدم توازن توزیع سهم مسئولیت‌های اجتماعی میان نهادها و بخش‌های مختلف، ابراز کرد: طی سال‌های گذشته به واسطه شرایط خاص پیش آمده ناشی از بیماری کرونا، کمک‌های قابل توجهی از بخش مسئولیت‌های اجتماعی به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرد و می‌توان گفت که بخش سلامت بیشترین سهم را از این حوزه داشته است.

عبادی‌زاده، با ذکر این نکته دولت باید خلاءهای اعتباری خود از راه‌های دیگری غیر از مسئولیت‌های اجتماعی صنایع حل کند، تصریح کرد: یکی از بخش‌هایی که باید به صورت جدی مورد حمایت صنایع باشد، حمایت از بخش‌های غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد است تا از این طریق برای توانمندسازی مردم اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: صنایع باید سالیانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دستگاه ویلچر را برای معلولان هرمزگان تامین کنند و در اختیار بهزیستی قرار دهند.

امام جمعه بندرعباس، با اشاره به لزوم پیگیری دستور رئیس جمهور برای استخدام معلولان، تشریح کرد: در هر جایی که کاری از عهده معلولین بر می‌آید باید در استخدام اولویت باشند. تحقق این امر نیازمند انجام اقدامات کارشناسانه و پیگیری است که لازم است بهزیستی توانندی‌ها را احصا کنند و در صورت نیاز از طریق فنی و حرفه‌ای مهارت‌های لازم به معلولین ارائه شود تا اشتغال جامعه هدف بهزیستی محقق شود.

عبادی‌زاده، با اشاره به جایگاه معلولین در جامعه، گفت: اگر ظرفیت‌های معلولین به کار گرفته شود، یکی از اقشار مولد جامعه محسوب می‌شوند و می‌توانند نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا کنند. نظام اسلامی موظف است که نسبت به توانمندسازی معلولان اقدام کند؛ چراکه این عزیزان سرمایه‌هایی بزرگ برای کشور محسوب می‌شوند.