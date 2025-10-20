به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان بر ضرورت توانمندسازی این گروه و مشارکت مؤثر آنان در عرصه‌های اقتصادی، اداری و اجتماعی تأکید کرد. وی با اشاره به روز جهانی عصای سفید، یادآور شد که حضور و امید جامعه نابینایان انگیزه‌بخش جامعه است.

استاندار هرمزگان تأکید کرد: مطالبات این جامعه نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است و اجرای قوانین مرتبط با اشتغال و حقوق معلولان باید با جدیت دنبال شود. همچنین، متناسب‌سازی فضاهای عمومی، حمل‌ونقل ویژه معلولان و تأمین زمین مسکن و امکانات ورزشی از دیگر محورهای مورد تأکید بود.

وی افزود: مسئولیت‌ها به‌طور دقیق مشخص و منابع مالی لازم تأمین خواهد شد تا برنامه‌های عملیاتی برای ارتقا کیفیت زندگی روشندلان استان اجرا شود.