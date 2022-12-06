به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی گیلان، اظهار کرد: پژوهش، محور و اساس توسعه و پیشرفت کشور است و باید در اولویت کارها در بخش‌های مختلف قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد پژوهش محورانه دولت سیزدهم در لایه‌های مختلف مدیریتی، افزود: تولید موفق و توسعه محور از مدار پژوهش و فناوری می‌گذرد.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه تجاری سازی علم و فناوری مورد توجه همه قرار گیرد، گفت: علم وقتی در راستای تولید و اشتغال قرار می‌گیرد اثر ویژه ای در جامعه خواهد گذاشت.

عباسی با بیان اینکه موانع از مسیر تولید پژوهش محور برداشته می‌شود، اضافه کرد: همه دستگاه‌ها باید موانع و چالش‌های مسیر تولید را هموار کنند و توجه به مقوله فناوری و تولید دانش بنیان باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به برپایی ۳۵ غرفه پژوهشی در نمایشگاه پژوهش استان گیلان، افزود: به زودی جلسه‌ای با حضور شرکت‌های فناور و مجریان طرح‌های پژوهشی جهت تسهیل بخشی با امورات این عزیزان تشکیل می‌شود.

استاندار گیلان با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت‌های دانشگاهیان و نخبگان آموزشی و پژوهشی، بیان کرد: دولت سیزدهم تمام عزم خود را برای توانمندسازی و بهره گیری از طرح‌های پژوهش محور و اشتغال زا جزم کرده است.

عباسی با اشاره به راه اندازی دهکده دانش بنیان در گیلان، اضافه کرد: مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه دهکده دانش بنیان و طرح‌های پژوهش محور اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه از طرح‌های پژوهش محور برای حل مشکلات گیلان استقبال می‌کنیم، افزود: حل مسائل زیست محیطی، کشاورزی و صنعتی، محور پژوهش‌ها قرار گیرد.