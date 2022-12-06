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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۳:۲۶

به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه؛

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

قم- در آستانه فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا(س)، حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) توسط خادمان این آستان مقدس سپاهپوش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه اول، عصر سه شنبه حرم مطهر بانوی کرامت رخت عزا به تن کرد و سیاه پوش شد.

خادمان آستان مقدس حضرت معصومه (س) مضجع نورانی بانوی کرامت را سیاه پو ش کردند و پرچم مشکی و سوگواری شهادت ام ابیها فاطمه زهرا (س) بر فراز گنبد کریمه اهل بیت (س) برافراشته شد.

شبستان‌ها، صحن‌ها و اماکن مختلف حرم مطهر نیز سیاه‌پوش و پرچم عزای فاطمی از سوی خادمان حرم بانوی کرامت به مغازه داران اطراف حرم اهدا کردند.

آئین خطبه خوانی خادمان حرم کریمه اهل بیت (س) نیز به مناسبت آغاز ایام فاطمیه با سخنرانی آیت الله احمد عابدی و مداحی حسن اسداللهی در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار شد.

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سپاهپوش شد

کد مطلب 5648886

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