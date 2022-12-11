برگزاری جلسه آنالیز تیم فوتبال جوانان قبل از بازی با عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جوانان ایران با هدایت صمد مرفاوی برای برپایی اردوی آماده سازی و انجام دو بازی تدارکاتی با تیم فوتبال جوانان عمان، در این کشور به سر میبرد.
مرفاوی روز گذشته و بعد از انجام نخستین تمرین تیم جوانان در عمان، جلسه آنالیز تیم حریف را با حضور بازیکنان برگزار کرد.
سرمربی جوانان ایران در این نشست به شاگردان خود تاکید کرد تمرکز کامل روی بازی داشته باشند و هر یک از بازیهای تدارکاتی را همچون دیدارهای رسمی برای حضور قدرتمندانه در دور نهایی جام ملتهای آسیا برگزار کنند.
تیم جوانان ایران از ساعت ۱۶:۳۰ امروز یکشنبه به مصاف عمان میرود.
نظر شما