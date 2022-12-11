آمریکا در جنگ ایدئولوژیک با ایران به دنبال جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم خداداد فلاح در نشستی تحت عنوان دوره بصائر با فرماندهان و کارکنان، جریانات سیاسی و فتنه‌های اخیر کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و تصریح کرد: آمریکا در سند امنیت ملی ۲۰۲۲ خود را در معرض سه چالش مهم اقتصادی (چین) _نظامی (روسیه) _ و ایدئولوژیک (ایران) تعریف کرده است و در جهت مهار کردن چنین چالش‌هایی و تداوم سلطه بر دنیا درحال پیاده سازی سناریو خود است.

وی ادامه داد: آمریکا در جنگ ایدئولوژیک با ایران، برابر فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله) از حربه جنگ ترکیبی استفاده کرده است که ترکیبی از همه مولفه‌های قدرت، اعم از جنگ اقتصادی، جنگ نظامی، جنگ سایبری، جنگ دیپلماسی، جنگ اطلاعاتی، جنگ روانی - شناختی و حمایت از اغتشاشات و شورش‌های داخلی در کشور هدف است.

وی با تاکید بر دو شاخصه مهم جنگ ترکیبی که شامل ۱) هم افزایی و تسری ۲) تکثر بازیگران است، عنوان کرد: با توجه به این دو شاخصه دشمن با آنالیز کشور هدف یکی از شاخصه جنگ ترکیبی را جهت بهتر عملیاتی شدن مد نظر قرار می‌دهد و سایر مولفه ها را در کمک و هم افزایی به آن بسیج می‌کند، این راهبرد دشمن در استفاده از شاخصه‌های جنگ ترکیبی، در مقاطع زمانی مختلف متغیر است‌.

سرتیپ دوم فلاح افزود: فرمانده نیروی هوایی سنتکام چند ماه گذشته اقرار کرده است که بعد از ۷۰ سال قدرت هوایی ارتش آمریکا به دلیل افزایش قدرت پهپادی ایران در حال تقلیل و از دست رفتن است که اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را در عرصه نظامی بر همه ملت‌های دنیا عیان و آشکار کرده است.