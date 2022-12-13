نمایشگاه مسجد جامعه پرداز زیرساختی برای تحقق گام دوم انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز که در مسجد مقدس جمکران برپا شده است بازدید کرد و در حاشیه این بازدید، ضمن قدردانی از عوامل راه‌اندازی این نمایشگاه گفت: شما به امر رهبرتان در گام دوم انقلاب لبیک گفتید و من از جانب حضرت آقا از کار شما تشکر می‌کنم.

مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم با بیان اینکه نمایشگاه مسجد جامعه پرداز تحسین برانگیز و شگفت انگیز است، عنوان کرد: در راستای برپایی این نمایشگاه زحمات بسیاری کشیده شده است.

وی افزود: بهتر است در نمایشگاه مسجد جامعه پرداز از تعدادی افراد صاحب نظر دعوت شود تا با نقدهای خود نمایشگاه را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهند.

محمدی عراقی با تاکید بر لزوم کامل بودن محتوای نمایشگاه، عنوان کرد: هرچه این محتواها کامل‌تر باشند، افراد توانمندتری در این مجموعه تربیت خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه مسجد جامعه پرداز باید به یک مجموعه کامل و سازنده تبدیل شود، خاطرنشان کرد: در مسیر بیان سیر تاریخی باید بسیار با دقت عمل کرد چراکه در طول تاریخ تحریف‌های بسیاری انجام شده است.

مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم ضرورت حل مسئله را مورد توجه قرار داد و یادآورشد: برای تحقق این امر باید تحلیل‌های مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به یاری خدا می‌تواند به یک مجموعه کامل و سازنده تبدیل شود، ابراز کرد: نمایشگاه جریانی است که باید ادامه داشته باشد و هیچ وقت به کمال نهایی نمی‌رسد.

محمدی عراقی با اشاره به اینکه این مجموعه می‌تواند به مجمع نمایشگاهی دینی تبدیل شود، بیان کرد: مسیر جامعه‌پردازی شامل سه مرحله‌ی گفتمان سازی، الگوسازی و فرهنگ‌سازی است.

وی در پایان با بیان اینکه نمایشگاه مسجد جامعه پرداز زیرساختی برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی است، افزود: بخش مهمی از این بیانیه به مباحث فرهنگی و اجتماعی باز می‌گردد و امروز شاهد این آسیب‌ها در جامعه هستیم.

مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم عنوان کرد: هر روحانی، طلبه، فاضل و عالمی که دغدغه دین خداوند را دارد اگر از این نمایشگاه مطلع شود حتماً از آن بازدید خواهد کرد.