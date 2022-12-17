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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۴

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس:

دغدغه مسجد محوری بنیاد هدایت ستودنی است

دغدغه مسجد محوری بنیاد هدایت ستودنی است

علیرضا احمدی گفت: زحمات بسیاری در راستای برپایی نمایشگاه مسجد جامعه پرداز کشیده شده است و این موضوع نشان از دغدغه‌مندی متولیان امر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس در حاشیه بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز طی سخنانی، اظهار کرد: این نمایشگاه یک مجموعه محتوایی و راهبردی در مسیر ایجاد حکمرانی اسلامی است.

وی با بیان اینکه از ابتدای خلقت حضرت آدم تا شکل‌گیری جمهوری اسلامی در این نمایشگاه به تصویر کشیده شده است، مطرح کرد: در نمایشگاه مسجد جامعه پرداز، مساجد به عنوان محور پیشبرد اهداف کشور مشخص شده‌اند.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با اشاره به اینکه زحمات بسیاری در راستای برپایی این نمایشگاه کشیده شده است، عنوان کرد: تمام این زحمات نشان‌گر این است که دغدغه لازم در حوزه مسجد محوری در این مجموعه وجود دارد.

وی با بیان اینکه امیدواریم این نمایشگاه مستمر و دائم باشد، خاطرنشان کرد: در حد توان اگر بتوانیم کمکی در راستای نمایشگاه مسجد جامعه پرداز داشته باشیم، کوتاهی نخواهیم کرد.

کد مطلب 5657197
فاطمه علی آبادی

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