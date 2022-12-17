به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده بندی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز شنبه بین تیم‌های مراکش و کرواسی برگزار خواهد شد تا تکلیف تیم سوم این دوره از مسابقات مشخص شود.

دو تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که کرواسی نایب قهرمانی دوره گذشته را با خود یدک می‌کشد و مراکش برای اولین بار است که به این مرحله از مسابقات صعود کرده و شگفتی ساز جام بیست و دوم بوده است.

کروات‌ها که امیدوار بودند این بار هم به فینال راه پیدا کنند در دیدار برابر آرژانتین نتوانستند به موفقیت برسند و با شکست برابر یاران مسی راهی دیدار رده بندی شدند تا با افت جایگاه نسبت به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به دنبال عنوان سوم باشند.

در مقابل مراکش که تاریخ سازی بزرگی را رقم زده و نخستین تیم آفریقایی است که به این مرحله آمده است، در صورتی که بتواند عنوان سوم را به خود اختصاص دهد پایان شیرینی در این مسابقات خواهد داشت و رویایش را کامل خواهد کرد.

مراکشی‌ها که تیمی منسجم و یکدل بودند برای رسیدن به فینال تلاش زیادی کردند اما برابر فرانسه نتوانستند کاری از پیش ببرند و بازنده زمین را ترک کردند تا برای کسب جایگاه سوم جام جهانی به مصاف کرواسی بروند.