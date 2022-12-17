خمس زرگر یزدی آزادی ۲ زندانی غیرعمد را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، زرگر یزدی با استجازه از مرجع تقلید خود با اختصاص مبلغ ۵۵ میلیون تومان در قالب پویش یلدای رهایی زمینه آزادی زندانیانی که که نه از روی نیات مجرمانه بلکه صرفا بر حسب ناتوانی مالی در تامین دیون مالی رهسپار زندان شده‌ بودند، را فراهم کرد.

این نیکوکار یزدی که تمایلی به انتشار نام و تصویر خود نداشت، هدف از این اقدام خیرخواهانه را خشنودی خداوند و افزایش برکت در کسب و کار بیان کرد و گفت: با پرس و جو در مورد زمینه‌های اختصاص سهم سادات و آشنایی با عملکرد ستاد دیه به این نتیجه رسیدم تا مبلغی از خمس را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کنم تا با این اقدام آنها بر سر سفره یلدا در کنار خانواده خود باشند.

سَهم سادات بخشی از مصرف شش گانه خمس است که بسیاری از خیرین در سال‌های اخیر با تایید مرجع تقلید خود آن را در راستای اقدامات عام‌المنفعه‌ای چون آزادی بدهکاران غیربزهکار اختصاص می‌دهند.

گفتنی است؛ یلدای رهایی پویشی است که به همت ستاد دیه استان یزد و با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و با هدف آزادی زندانیان جرائم غیر عمد برای سومین سال متوالی اجرا می شود.