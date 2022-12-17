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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۵

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

احتمال بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد/یاسوج سردترین نقطه استان شد

احتمال بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد/یاسوج سردترین نقطه استان شد

یاسوج_ کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از احتمال بارش پراکنده در استان طی عصر شنبه خبر داد.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، آسمان استان طی روز شنبه صاف و به تدریج در پاره‌ای از نقاط با افزایش ابرناکی و بارش پراکنده در چند منطقه همراه است.

بهره مند با بیان اینکه از فردا جو غالب در استان پایدار خواهد شد، اظهار کرد: از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری جو استان پایدار خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در برخی مناطق با بارش خفیف باران و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به سردترین و گرم‌ترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته، تصریح کرد: امام زاده جعفر با بیشینه دمایی ۲۲ گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمایی ٠/۸ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان شد.

بهره مند با اشاره به پیش آگاهی وضعیت جوی آخر هفته از احتمال ورود سامانه بارشی به جو استان خبر داد.

کد مطلب 5657324

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