احتمال بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد/یاسوج سردترین نقطه استان شد

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، آسمان استان طی روز شنبه صاف و به تدریج در پاره‌ای از نقاط با افزایش ابرناکی و بارش پراکنده در چند منطقه همراه است.

بهره مند با بیان اینکه از فردا جو غالب در استان پایدار خواهد شد، اظهار کرد: از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری جو استان پایدار خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در برخی مناطق با بارش خفیف باران و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به سردترین و گرم‌ترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته، تصریح کرد: امام زاده جعفر با بیشینه دمایی ۲۲ گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمایی ٠/۸ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان شد.

بهره مند با اشاره به پیش آگاهی وضعیت جوی آخر هفته از احتمال ورود سامانه بارشی به جو استان خبر داد.