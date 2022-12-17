وزارت بهداشت مخالف تعدیل نیرو است/ کمبود ۱۰۰ هزار نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، با عنوان این مطلب که اتمام ۲ هزار پروژه بهداشتی را تا پایان سال در دستور کار داریم، افزود: اعتقاد داریم پروژه‌های عمرانی نیمه تمام حوزه بهداشت نباید بر زمین بماند بلکه با تکمیل هرچه سریع‌تر آن باید دغدغه مردم را مرتفع و نیازهای آنها در حوزه بهداشت را برطرف کنیم.

وی گفت: در تلاش هستیم که فرمایشات رهبری در خصوص ارتقا حوزه بهداشت و نظام شبکه حتماً انجام شده و امیدواریم که با حمایت دولت منابع مناسبی برای آن تأمین شود و انتظار داریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اختصاص مالیات دخانیات به حوزه سلامت در بودجه سال ۱۴۰۲ اقدامات لازم را انجام دهند.

رحیمی ضمن اشاره به اینکه استراتژی و تمرکز وزارت بهداشت به حوزه بهداشت است، خاطرنشان کرد: نظام توزیع نیروی طرح در حوزه پزشکی، بهداشت محور است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تأکید کرد: ملاک استخدام در وزارت بهداشت پست‌های سازمانی خالی نیست بلکه ملاک نیاز واقعی استان‌ها و حوزه‌های مختلف است و وزارت بهداشت با تعدیل نیرو در هر شکلی مخالف است.

وی از طرح پیشنهاد برای تبدیل وضعیت نیروهای طرحی دوران کرونا بدون آزمون در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت با حمایت مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: برای جبران کمبود نیروی ناشی از بازنشستگی همکاران و برای تأمین نیروی موردنیاز پروژه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی قابل افتتاح تا پایان سال به بیش از ۱۰۰ هزار نیرو نیازمندیم که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی نگاه ویژه‌ای به حوزه سلامت مردم داشته باشند و مجوز موردنیاز برای آن را به وزارت بهداشت اختصاص دهند.

رحیمی همچنین تصریح کرد: در برخی از حوزه‌ها ممکن است با تراکم نیرو روبرو باشیم، درحالی‌که در حوزه‌های دیگر کمبود نیرو وجود داشته باشد که در حال بازطراحی در نوع و چیدمان نیروها و بازتوزیع آنها هستیم.