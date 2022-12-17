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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۳

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

وزارت بهداشت مخالف تعدیل نیرو است/ کمبود ۱۰۰ هزار نیرو

وزارت بهداشت مخالف تعدیل نیرو است/ کمبود ۱۰۰ هزار نیرو

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت با تعدیل نیرو در هر شکلی مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، با عنوان این مطلب که اتمام ۲ هزار پروژه بهداشتی را تا پایان سال در دستور کار داریم، افزود: اعتقاد داریم پروژه‌های عمرانی نیمه تمام حوزه بهداشت نباید بر زمین بماند بلکه با تکمیل هرچه سریع‌تر آن باید دغدغه مردم را مرتفع و نیازهای آنها در حوزه بهداشت را برطرف کنیم.

وی گفت: در تلاش هستیم که فرمایشات رهبری در خصوص ارتقا حوزه بهداشت و نظام شبکه حتماً انجام شده و امیدواریم که با حمایت دولت منابع مناسبی برای آن تأمین شود و انتظار داریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اختصاص مالیات دخانیات به حوزه سلامت در بودجه سال ۱۴۰۲ اقدامات لازم را انجام دهند.

رحیمی ضمن اشاره به اینکه استراتژی و تمرکز وزارت بهداشت به حوزه بهداشت است، خاطرنشان کرد: نظام توزیع نیروی طرح در حوزه پزشکی، بهداشت محور است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تأکید کرد: ملاک استخدام در وزارت بهداشت پست‌های سازمانی خالی نیست بلکه ملاک نیاز واقعی استان‌ها و حوزه‌های مختلف است و وزارت بهداشت با تعدیل نیرو در هر شکلی مخالف است.

وی از طرح پیشنهاد برای تبدیل وضعیت نیروهای طرحی دوران کرونا بدون آزمون در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت با حمایت مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: برای جبران کمبود نیروی ناشی از بازنشستگی همکاران و برای تأمین نیروی موردنیاز پروژه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی قابل افتتاح تا پایان سال به بیش از ۱۰۰ هزار نیرو نیازمندیم که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی نگاه ویژه‌ای به حوزه سلامت مردم داشته باشند و مجوز موردنیاز برای آن را به وزارت بهداشت اختصاص دهند.

رحیمی همچنین تصریح کرد: در برخی از حوزه‌ها ممکن است با تراکم نیرو روبرو باشیم، درحالی‌که در حوزه‌های دیگر کمبود نیرو وجود داشته باشد که در حال بازطراحی در نوع و چیدمان نیروها و بازتوزیع آنها هستیم.

کد مطلب 5657366
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
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      تکمیل ظرفیت آزمون پیمانی ۹۹ یک برابر ظرفیت مدارک تحویل اداره استخدام دادند ولی استخدام نکردید. چرا جایی که نیرو نمی گیرد در دفترچه آزمون ذکر می کنند که نیرو نیاز دارد چرا باید ظرفیت آنجا خال بماند
    • مهدی IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
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      کشور جالبی داریم نیروهای اداری دولتی با پارتی و سهمیه سر کار می آیند بعد به کمک مجلس تغییر وضعیت پیدا می کنند و اصلا نیاز پیکر بیجان دولتی را رفع که نه سربارند بعد ازاین چندسال هم تمام بودجه کشور هزینه حقوق سیستم ضعیف می شود...
    • علی IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      0 0
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      سلام.تعرفه پرستاری فوق العاده خاص کاردرمانی سختی کارکادردرمان
    • IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
      0 0
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      سلام پرستاران شرکتی هم اصلا امنیت شغلی ندارند حقوقشان اداره کاری هست با ساعت کاری بیشتر فعلا سود برا شرکتهای پیمانکاری هست

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