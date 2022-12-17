اظهارنامه خودروهای وارداتی به گمرک ارائه نشده است

سید مرتضی عمادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد رسیدن خودروهای وارداتی به گمرک، اظهار کرد: تا به این لحظه هیچ مشخصاتی اعم از اظهارنامه، مدارک واردات، اطلاعات مربوط به ثبت سفارش و… خودروهای وارداتی به گمرک اظهار نشده است. در صورتی که این اقدامات انجام شود گمرک به صورت رسمی در مورد جزئیات واردات اطلاع رسانی خواهد کرد.

سخنگوی گمرک ایران افزود: بر همین اساس در حال حاضر گمرک نمی‌تواند در مورد جزئیات واردات خودرو اظهارنظری کند و توپ در زمین وزارت صمت است و صمت باید اعلام کند که آیا واردات انجام شده است یا خیر.

وی ادامه داد: حتی اگر خودروها به صورت فیزیکی به گمرک برسند و حتی اعلام شود که در کشتی هستند و در حال رسیدن به گمرک، تا زمانی که مشخصات واردات به گمرک اظهار نشود، نمی‌توانیم اعلام کنیم که خودروهای خارجی وارد جغرافیای گمرک شده است.

به گزارش مهر، هفته گذشته سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد که «هماهنگی برای واردات خودرو و اولین ثبت سفارش خودرو انجام شده و هفته آینده (هفته جاری) نخستین خودروهای وارداتی به ایران می‌آید.»