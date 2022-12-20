پیگیری مطالبات بر زمین مانده بازنشستگان تامین اجتماعی

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین و منسجم‌ترین تشکل صنفی کشور از ظرفیت‌های بی نظیر ساختاری و تشکیلاتی برخوردار است. حدود ۳۶۰ کانون استانی و شهرستانی در سراسر کشور حلقه واسط بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر با مدیران و مسئولان هستند و با بدنه اجرایی کشور تعامل خوبی دارند.

وی در ادامه گفت: این کانون‌ها بر پایه اعتماد اقشار مختلف بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و در بستر سازوکارهای قانونی مبتنی بر برگزاری مجامع انتخاباتی، شاکله اصلی کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور را تشکیل می‌دهند. لذا کانون عالی هم به لحاظ بهره مندی از جایگاه ویژه و منحصر به فرد اجتماعی و هم به لحاظ حجم مسئولیت‌ها و تعهدات گوناگونی که بر عهده دارد طبیعی است که همواره در معرض قضاوت و پایش عملکرد قرار گیرد.

وی همچنین افزود: ما همواره از هم افزایی و مشارکت همه دلسوزان در پیشبرد اهداف کانون‌ها استقبال می‌کنیم و معتقد هستیم دستاوردهای ارزشمندی که تا کنون حاصل شده است مرهون مشارکت و مسئولیت پذیری کانون‌ها و کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران بوده و باید برای حفظ آنها تلاش کنیم.

اسدی با اشاره به برخی از هجمه‌ها و انتقاداتی که در فضاهای مختلف اطلاع رسانی به ویژه کانال‌های فضای مجازی مطرح می‌شود گفت: لازمه حضور و خدمت در مسئولیت‌هایی مانند هیأت مدیره کانون‌های بازنشستگی که هیچ تعلق خاطر و وابستگی به مراکز قدرت و ثروت ندارند افزایش تحمل و ظرفیت انتقاد پذیری بالاست و در واقع هرچه از فضای عملگرایی دور شویم و ظرفیت‌های موجود را صرف درگیریهای صنفی و گروهی نمائیم در واقع فرصت‌ها را هدر داده‌ایم. گاهی لازم است آماج انواع بی مهری‌ها و حتی تهمت‌ها قرار بگیرید اما با صبر و شکیبایی به مسیری که انتخاب کرده‌اید ادامه دهید، اگر شناخت کافی و جامعی از جایگاه نوع و گستره فعالیت و همچنین تعاملات درون و برون سازمانی کانون‌ها وجود داشته باشد اظهار نظرهای نادرست و عجولانه مطرح نخواهد شد.

رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور به اهمیت پیگیری موضوعات و مطالبات کلان و اصولی بازنشستگان و مستمری بگیران در دوره جدید مسئولیت خود اشاره کرد و گفت: برخی از مطالبات و خواسته‌های قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران سالهاست محقق نشده بر زمین مانده و یا به صورت کامل اجرایی نشده است اموری که به مهمترین دغدغه‌های روزمره شأن مبدل شده و تأخیر در اجرای این مطالبات قانونی و برحق لطمات غیر قابل جبرانی بر کیفیت زندگی آنها وارد کرده است. لذا تیم کانون عالی پیگیری مجدانه این مسائل را بر اساس یک روند منطقی نظام مند و به دور از هیجان زدگی در دستور کار خود قرار داده است در همین راستا جلسات و دیدارهای متعددی را با مسئولان مختلف نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در مجلس و دولت برگزار نموده‌ایم و انشا این جلسات را بصورت اثر بخش ادامه خواهیم داد.

اسدی ادامه داد: همزمان از پیگیری مطالبات کلان و اولویت دار بازنشستگان از جمله اجرای ۲۵ درصد باقی مانده متناسب سازی حقوق، ارتقای سطح خدمات درمانی توجه به سلامت و رفاه بازنشستگان، تسهیلات بانکی، دریافت حق و سهم بازنشستگان از بودجه عمومی کشور از جمله سرانه درمان، جلوگیری از دست اندازی به ذخایر و سرمایه‌های بین نسلی بازنشستگان از جمله بانک رفاه کارگران، اجرای سیاستهای حمایتی مربوط به تقویت سطح معیشت بازنشستگان پرداخت بدهی‌های جاری و انباشته شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی با هدف تقویت استقلال اداری و مالی و ارتقای سطح خدمات به جامعه ذینفعان و بسیاری از امور دیگر غافل نخواهیم شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد در حوزه تقویت ساختار اداری و فرآیندهای اجرایی کانون عالی و همچنین کانون‌های شهرستانی و استانی نیز اقدامات تحولی در نظر داریم که ان شاالله در آینده تشریح خواهیم کرد.

رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور با اشاره به فرارسیدن ایام پایانی سال و لزوم توجه و تمرکز مسئولان به موضوعات فرابخشی که ریل گذاری و سیاستگذاری‌های کلان کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند از جمله افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی متناسب با نرخ واقعی تورم گفت باید تلاش کنیم که در بودجه سال آینده و برنامه هفتم، توسعه با جبران کاستی‌ها و عقب ماندگی‌های معیشتی درمانی و رفاهی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از بروز هرگونه تبعیض و نارضایتی جلوگیری شود.