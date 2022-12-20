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۲۹ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

پیگیری مطالبات بر زمین مانده بازنشستگان تامین اجتماعی

پیگیری مطالبات بر زمین مانده بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: از همه ظرفیت‌های موجود برای پیگیری مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استفاده خواهیم کرد.

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین و منسجم‌ترین تشکل صنفی کشور از ظرفیت‌های بی نظیر ساختاری و تشکیلاتی برخوردار است. حدود ۳۶۰ کانون استانی و شهرستانی در سراسر کشور حلقه واسط بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر با مدیران و مسئولان هستند و با بدنه اجرایی کشور تعامل خوبی دارند.

وی در ادامه گفت: این کانون‌ها بر پایه اعتماد اقشار مختلف بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و در بستر سازوکارهای قانونی مبتنی بر برگزاری مجامع انتخاباتی، شاکله اصلی کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور را تشکیل می‌دهند. لذا کانون عالی هم به لحاظ بهره مندی از جایگاه ویژه و منحصر به فرد اجتماعی و هم به لحاظ حجم مسئولیت‌ها و تعهدات گوناگونی که بر عهده دارد طبیعی است که همواره در معرض قضاوت و پایش عملکرد قرار گیرد.

وی همچنین افزود: ما همواره از هم افزایی و مشارکت همه دلسوزان در پیشبرد اهداف کانون‌ها استقبال می‌کنیم و معتقد هستیم دستاوردهای ارزشمندی که تا کنون حاصل شده است مرهون مشارکت و مسئولیت پذیری کانون‌ها و کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران بوده و باید برای حفظ آنها تلاش کنیم.

اسدی با اشاره به برخی از هجمه‌ها و انتقاداتی که در فضاهای مختلف اطلاع رسانی به ویژه کانال‌های فضای مجازی مطرح می‌شود گفت: لازمه حضور و خدمت در مسئولیت‌هایی مانند هیأت مدیره کانون‌های بازنشستگی که هیچ تعلق خاطر و وابستگی به مراکز قدرت و ثروت ندارند افزایش تحمل و ظرفیت انتقاد پذیری بالاست و در واقع هرچه از فضای عملگرایی دور شویم و ظرفیت‌های موجود را صرف درگیریهای صنفی و گروهی نمائیم در واقع فرصت‌ها را هدر داده‌ایم. گاهی لازم است آماج انواع بی مهری‌ها و حتی تهمت‌ها قرار بگیرید اما با صبر و شکیبایی به مسیری که انتخاب کرده‌اید ادامه دهید، اگر شناخت کافی و جامعی از جایگاه نوع و گستره فعالیت و همچنین تعاملات درون و برون سازمانی کانون‌ها وجود داشته باشد اظهار نظرهای نادرست و عجولانه مطرح نخواهد شد.

رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور به اهمیت پیگیری موضوعات و مطالبات کلان و اصولی بازنشستگان و مستمری بگیران در دوره جدید مسئولیت خود اشاره کرد و گفت: برخی از مطالبات و خواسته‌های قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران سالهاست محقق نشده بر زمین مانده و یا به صورت کامل اجرایی نشده است اموری که به مهمترین دغدغه‌های روزمره شأن مبدل شده و تأخیر در اجرای این مطالبات قانونی و برحق لطمات غیر قابل جبرانی بر کیفیت زندگی آنها وارد کرده است. لذا تیم کانون عالی پیگیری مجدانه این مسائل را بر اساس یک روند منطقی نظام مند و به دور از هیجان زدگی در دستور کار خود قرار داده است در همین راستا جلسات و دیدارهای متعددی را با مسئولان مختلف نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در مجلس و دولت برگزار نموده‌ایم و انشا این جلسات را بصورت اثر بخش ادامه خواهیم داد.

اسدی ادامه داد: همزمان از پیگیری مطالبات کلان و اولویت دار بازنشستگان از جمله اجرای ۲۵ درصد باقی مانده متناسب سازی حقوق، ارتقای سطح خدمات درمانی توجه به سلامت و رفاه بازنشستگان، تسهیلات بانکی، دریافت حق و سهم بازنشستگان از بودجه عمومی کشور از جمله سرانه درمان، جلوگیری از دست اندازی به ذخایر و سرمایه‌های بین نسلی بازنشستگان از جمله بانک رفاه کارگران، اجرای سیاستهای حمایتی مربوط به تقویت سطح معیشت بازنشستگان پرداخت بدهی‌های جاری و انباشته شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی با هدف تقویت استقلال اداری و مالی و ارتقای سطح خدمات به جامعه ذینفعان و بسیاری از امور دیگر غافل نخواهیم شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد در حوزه تقویت ساختار اداری و فرآیندهای اجرایی کانون عالی و همچنین کانون‌های شهرستانی و استانی نیز اقدامات تحولی در نظر داریم که ان شاالله در آینده تشریح خواهیم کرد.

رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور با اشاره به فرارسیدن ایام پایانی سال و لزوم توجه و تمرکز مسئولان به موضوعات فرابخشی که ریل گذاری و سیاستگذاری‌های کلان کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند از جمله افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی متناسب با نرخ واقعی تورم گفت باید تلاش کنیم که در بودجه سال آینده و برنامه هفتم، توسعه با جبران کاستی‌ها و عقب ماندگی‌های معیشتی درمانی و رفاهی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از بروز هرگونه تبعیض و نارضایتی جلوگیری شود.

کد مطلب 5658173
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
      11 0
      پاسخ
      بزرگواران اجرای ۲۵ درصد باقی مانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ضروری است! این حق بازنشسته تامین اجتماعی از سال گذشته است و بدهی سازمان به بازنشستگان تامین اجتماعی محسوب می گردد لطفا قبل از پایان سال آن را اعمال کنید.فکر نکنید که با گذشت سال جاری این مورد هم فراموش میشود.. لطفا باز ن
    • حسین مرادنادری IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      6 0
      پاسخ
      باسلام حقوق درصدبالا ی اضافه کنید مثل عیدی نباشه شرمنده زن وبچه شدیم با۳۸سال که ۳۵سال حساب کردن عیدی امثال باید ۱ماه حقوق باشه
    • IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      9 0
      پاسخ
      کلا بازنشسته چه فرقی دارد ،بنده و دیگران سی سال کارکرده یکی تامین اجتماعی و دیگری کشوری همه بیمه پردازی داشته ولی امتیازات ورفاعیات دارن که تامین اجتماعی ندارد چرا
    • علی IR ۰۵:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      7 1
      پاسخ
      خوب همسانسازی انجام میده تامین اجتماعی وعیدشب یلدا میده حقوق هارو عوض اینکه زیاد کنه ازبنده 200 تومن کمتراز برج قبول واريز شده همسانسازی ازنظر اونهای یعنی این یا اینکه کسیکه حقوقش پائینتره بیشتربدن
    • IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      7 0
      پاسخ
      مسئولان کانون بازنشستگان چندماهه خواب رفتند۲۵درصدباقیمانده همسان سازی سال قبل مانده به روی خود نمی آورنداین درحالی است که بازنشستگان کشوری درپی همسان سازی سال جاری هستندامابرای بازنشستگان تامین اجتماعی قادربه زبان آوردن هم نیستند
    • زن سرپرست خانواده IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      6 0
      پاسخ
      با تمام این فلسفه بافیها ووقت گرفتنه جلسات روزانه وشبانه گذاشتن های مسئو لین تامین اجتماعی هیچ موقع کارتون رو نتونستید پیش ببرید 2ساله 25درصد هنوز تعیین تکلیف نشده ولی دولت‌ ظرف چند روز حقوق کارکنان خودش رو بالا برد تا دولت‌ نخواد هیچ کاری رو نمی‌تونید پیش ببرید یه کم قدرت خودتون رو بالا ببرید وحق ب
    • بازنشسته IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      6 1
      پاسخ
      چرا همردیف ما در کشوری ولشکری دوبرابر ما حقوق میگیرن شما فقط شعار میدید عمل در کار شما نیست چون شما هم انتخاب دولت هستید
    • محمد دشتیان IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      0 2
      پاسخ
      باسابقه ۱۰سال دیشب حقوق ریختن به حساب ۲۵۰تومان هم کم شده خواهش میکنم جواب گو باشید۷۳۸
    • سیدجعفرصدری IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      4 1
      پاسخ
      سلام وعرض ادب بنده و پدرم مستمری بگیریم حقوق برج 9امسال 200هزارازحقوقمون کم شد و کسی پاسخ کو نشد لطفا بفرمایید به چه دلیل کم شده اضافه که نشد چرا کم ریختن سوال واسمون ممنون که جواب بدید
    • معرفت IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      باُسلام آقای مدیر این حرفها ک.مئزنی مال موقع بئکاریست حالا وقط گرفتن ۲۵درصد وعیدی کارگریست نوقط گریه کردن
    • حسین IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      2 1
      پاسخ
      سال تمام شد حق بازنشستها تامین اجتمای ومستمر بگیر ها خبری نشد این قشر با حداقل (۵۸۰۰) زندگی میکنن اقای اسدی مرد باش مثل بقیه نامرد نباش .قشر ما حداقل بگیرها بدبخترییرنن .
    • علیرضا تبریزی IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      7 1
      پاسخ
      کانون بازنشستگان تامین اجتماعی‌ لطفاً اگر ممکن است بدهی انباشته دولت که ماحصل عدم تعامل مراکز مختلف میباشدراهرچه سریعتر پیگیری کنید و همچنین مانده طلب قشر پیروفرسوده را تامین نمایید. متشکرم
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      1 3
      پاسخ
      آقای اسدی زحمت نکش خلیها روی همین صندلی قول دادن دولت مانع میشه
    • آرش IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      5 1
      پاسخ
      پس چرا برای پرداخت عیدی تلاشی نمیکنید و حرفی نمیزنید که مانند شاغلین پرداخت بشه نه مانند دولتی ها آخه بازنشسته تامین اجتماعی چه ربطی به دولت دارد که عیدیشان را مانند شاغلین تامین اجتماعی پرداخت نمیکنند.
      • ح ن US ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
        1 0
        درود بر شرفت مهمترین خواسته ما باید پرداخت عیدی مانند شاغلین بلسه که همه خوابشون برده وفراموش گردن ابن مهمترین خواسته باید باشه در هر سال دقیقا داریم سالی دوماه حقوق ضرر میکنیم بعد شما چسبیدین به ۲۵ درصد همین سازی ...البته اونم خوبه ولی باید مهمتربن کار وخواسته واولوبت هامون درست شدن عیدیمون باشه
    • فریبا کیانپور IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      با عرض سلام من یک زن سرپرست خانواده هستم که بیمه تامین اجتماعی شدم از طرف کمیته امداد امام خمینی ره چر ا این قد من کم می گیرم مستاجر هستم
    • فریبا کیانپور IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      5 0
      پاسخ
      با عرض سلام من یک زن سرپرست خانواده هستم که بیمه تامین اجتماعی شدم از طرف کمیته امداد امام خمینی ره چر ا این قد من کم می گیرم مستاجر هستم
    • دوصدگفته چون نیم کردارنیست IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      دوصدگفته چون نیم کردارنیست تورم کرایه مسکن کمرماراشکسته است باحرف یک کیلو سبزی هم نمی دهند
    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بازنشسته وضع مالی خیلی خوبی داره و احتیاج به پول نداره.این ۲۵ درصدمتناسب سازی که مانده بدهید به هر کس که جلوی این کار را میگیرد.حتما او بیشتر محتاج این ۲۵درصد است .ققط ما بازنشستگان میگوییم خدا لعنت بکنه هرکس که کارشکنی میکنه.
    • حبیب IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      3 1
      پاسخ
      برای بازنشستگان دولتی در عرض دو هفته افزایش حقوق تصویب و اجرائی میشود و برای تامین اجتماعی شش ماه بله شش ماه طول کشید تا حقوشان افزایش یابد هنوز هم مابه تفوتش را نپرداخته اند و قسطی میدهند فرق خودی با غیر خودی در این حد هست و عدالت ادعاعیشان نیز که خود گویاست تو را خدا به مسئولین برسونید
    • فضلی IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      3 1
      پاسخ
      دولت آقای رییسی مثل افزایش حقوق در خصوص همسان سازی هم با بازنشستگان لج بازی میکند
    • وحید IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      9 0
      پاسخ
      سلام والا با این میلغ ۵۷۵۰ فقط زنده مانی میکنیم نه زندگی.فقط خدا به دادمان برسد!!!!!!!!!
    • علی بازنسشته IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      دوستان در خصوص ۲۰۰ هزارتومانی که کم شد فرمودید،بابت تعرفه جدید بیمه تکمیلی هست که ازماه اذر تعقیر کرده و سقف تعهدات بیمارستانی کمی بالا رفته،
    • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      5 0
      پاسخ
      جناب آقای اسدی رئیس هیات مدیره کانون های بازنشستگان و مستمربگیران تامین اجتماعی سلام اول همه باید خدمتان عرض کنم آن ۲۵درصدی طلب سال گذشت حق تمامی بازنشستگان ومستمربگیران تامین اجتماعی است باید به همراه متناسب سازی و همسان‌سازی کامل حقوقهایی اجراش کند چون جزه از برنامه های ششم توسعه سازمان است
    • کاطم انتقاد IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      به امید خدا
      • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
        0 0
        چرا یک ۴۰ ملیون دیگری ۵۷۰۰ملیون هفصد چه فرقدار د
    • زیر فقر IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      وقتی دریافتی سال قبل را که ۴تومان بوده میانه بگیر حساب کردن وهیچ وقت ۲۵در سال ۴۰۰ندادن چه حرفی دارند بزنند خط فقرهمیشه گلوی ما را می‌فشارد تاخفه کند با حرف زدن درد ما درمان نمی‌شود همیشه حق مارا پایمال مانند تا جیب کی را پر کنند
    • بازنشسته تامین اجتماعی هستم IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      3 0
      پاسخ
      یکسال است اقایان اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی فقط وعده داده ومیدهند ولی عمل درکارنیست بخدا به پیر به پیغمبر شمادرقبال ما مسئولید وماوامثال ماهاشماهارا انتخاب کرده ایم که ازحقوق ما دفاع کنید ولی کو ۲۵درصد ازسال ۱۴۰۰ معوقه مانده ویا اخیرا بازنشستگان کشوزی ولشکری افضایش حقوق داشتند و
    • س IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      سلام کی ۲۵ درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رااجرامی کنید برای بازنشستگان کشوری ولشکری اجرا کردند ولی برای بازنشستگان تامین اجتماعی نه این چه عدالت آ قای جمهور
    • سیروس اصغری اردلان AE ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      شرمنده باشید همیشه
    • IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام ببخشید مادرم حقوق مستمری میگیرن به هیچ بانکی بدهی ندارن چرا ازحقوقش شیصدتومان کم کردین بخدا اون مریضه تموم حقوقش میده به دکتر اخه این انساف هست چرا کسی پاسخگو نیست تازه این هم اولین بارنیست که ازحقوقش مبلقی کم میشه
    • باز نشسته IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      2 0
      پاسخ
      از کشور ی و لشکری دو روز ه حقوق شان تسویب و اضاف شد و لی تامین اجتماعی کار گری بداز هشت ماه چرا تبعیض خدا را خوش میاید
    • TR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      من حرفی ندارم خداااا فقط داریم مردگی میکنیم نه زندگی خدا هرچه زودتر تقاصمونو بگیره از کار نا بلدان 😭😭😭😭😭😭
    • حسین IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      گفتن همسان سازی که به حساب کارگر پرداخت شد والان مگویی هنوز میخواهید پیگیری کنید این چه دروغگویی است
    • IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام
    • علی IR ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام .از مدیر محترم و مقامات ارشد عاجزانه خواهش داریم.این ۲۵ درصد طلب سال ۱۴۰۰ را تاقبل سال برای ۹۰۰ هزار نفر اجرایی کنند، تا از بی عدالتی جلوگیری و یکنواختی حاصل شود.این مبلغ ۸۰۰ هزار تومانی روی پایه حقوق باید ازاول۱۴۰۰ می رفته.که متاسفانه ؟؟؟؟ خواهش داریم اقدام عاجلانه قبل ازسال انجام پذیرد.سپاس ب
    • س ص ن ئی IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      لطفا طلب ۲۵درصدی ومطالبات قشر بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را کانون بازنشستگان اعمال کنند از دولت .و حق مان را دولت پرداخت کند .
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      منم یه مستمری بگیرهستم زنم سرپرست خانواده برا من امشب اصلا حقوق واریز نشده علتش جی هس ؟؟؟
    • AE ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام لطفا به کانون بازنشستگی آبادان هم توجه کنید حق کشی بیداد می کند خواهش می کنم در خصوص وام ضروری هرچه زودتر جهت دریافت وام سامانه ثبت نام اجرا شود بنده سه سال است مراجعه می کنم تا الان یک ریال وام نگرفتم
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      2 0
      پاسخ
      آقایان نمایندگان کارگران و بازنشستگان در حرف زدن که واقعاً خوب حرف میزنیم آیا واقعاً عمل هم خواهید کرد یا همه چیز از این مملکت بین کشوری و لشکری تقسیم شده است و تامین اجتماعی و کارگری که فوندانسیون این مملکت است از همه چیزی مملکت عقب است این از عدالت اسلامی از خداوند می خواهم هرکس در حقوق دفاع می کن
    • کاش بجای شعار دادن و سرکار گذاشتن فکری کنید DE ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      کاش بجای شعار دادن و سر کار گذاشتن این قشر کاری انجام بدید ما خسته شدیم از وعده شنیدن شما خسته نشدید از وعده و وعید دادن
    • خدارحم ساکی IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      ۲۵درصدباقیمانده متناسب سازی ومعوقه آن تراول سال۱۴۰۰ رامطالبه خواهیم کرد زیرا حقوق حقه ماوازنشسته های تامین اجتماعی ست دین مااسلام بوده و هست و خواهد بود هیچ ربطی به مطالبه حقوق قانونی ندارد
    • رحمان ساکی IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۵درصدباقی مانده متناسب سازی ازاولین روز ۱۴۰۰میباشد وچون مسئولین امر اهمیتی برای پرداخت نمیدهند روزی بازنشستگان تامین اجتماعی در خیابانها آنرا مطالبه میکنند متاسفانه مسئولی نیست که بجای آنروز،حالا درجریان کارومشکل راحالارفع کند
    • عباسعلی فرحناکی IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند نابود کنه تامین اجتماعی را با سی سال سابقه و۶ میلیون حقوقی که مسولین دست اندر کار میگویند ۱۸ میلیون خط فقره ما باید چطور زندگی کنیم
    • بهمن IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      از بس حقوق خوبی میدن ای ماه۱۵۰هزار تومن از حقوق ما کم شدبه کی باید گفت
    • ح ن US ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      همتون فقط میاید برای سهم و منافع خودتون کارمیکتید چند ساله داریم میگیم عیدی و پاداش ما چرا باید مثل دولتتی ها باشه هیچ کاری نکردید مگر ما بارنشسته تامین اجتماعی نیستیم چرا باید وقتی بعد از سالها بدبختی و جون کندن بارنشسته میشیم باید مثل دولتی ها عیدی بگیریم
    • نورعلی ابراهیمی تکبلاغ GB ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا حقوق درست حسابی نمی دن باید باچنگ ودندان بگیرم بخاطر دفاع از حقوق بکنیم یه انگ اغتشاشات بزنن شما که نزدیک بخدا هستیدحقوق بازنشستگان ومن که نمیدانم کشوری هستم یانهفرقی بشما نداردبدهید
    • جای که نرسد فریاداس IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      جای که نرسد فریاد است
    • سلامیفافدد0بن0 AE ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بی‌عرضه تامین آب و ضعیف کش
    • سیروس اصغری ارد AE ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام فقرترین ملت ایران بازنشستگان تامین اجتماعی است چرا که حقوقهای کمتر از 2000000(ت)دارند
    • چنگیز DE ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      آقای اسدی لطفآ نگذارید که ۲۵٪ سال ۱۴۰۰ روی زمین بماند چون میخواهند هپولیش کنند کجای دنیا اضافه حقوق سال قبل که ۹ ماه هم ازسال جید بگذرد کسی درباره اش صحبتی نکنند ما که مدیر عامل که نداریم اگر داشتیم تاحالا تکلیف ما روشن شده بود
    • ونوس IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      فکر نمی کنم این دولت بتواند گام مثبتی برای بازنشستگان بردارد همیشه حرف وشعار بوده چون مجلس یک حرفی و سازمان رفاه وتامین اجتمایی و دولت حرف دیگری می زنند .فقظ به فکر خودشان هستند
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      بازنشستگان تامین اجتماعی، به کل فراموش شدن ، فقط به فکر کشوری ها هستن ، خوب تامین اجتماعی ها هم تو همین تورم و گرونی دارن زندگی می کنن ، مگه واسه تامین اجتماعی ها از بهشت وعده به وعده غذا میاد ؟ با این حقوق ۵و۷۰۰ به نصف برج هم نمی رسه
    • سمیه IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      واقعا چرا باید این همه تفاوت وحق خوری باشد چرا به بازنشستگان تامین اجتماعی ۹۰۰ ضافه نکردند مگه با حقوق ۵ میلیون تومن میشه زندگی کرد با چهارتا بچه ؟؟؟؟؟کاش مدیر تامین اجتماعی وتمامی کسانی که از زیر تامین حقوق بازنشسته بدبخت شونه خالی می‌کنند به وضع وحال ما بیفتند اونوقت شاید سطح شعورشان بره و ما رو ب
    • محمدی IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      مابه‌التفاوت ها ده درصد محاسبه وواریزشد ه بجای ۳۸ درصد آیا شخصی دلیلش رو میدونه ؟؟؟ تامین اجتماعی هم که مراجعه کردم جواب درستی ندادند
    • یه شهروند IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      از پارسال کشوندین به امثال امثال هم تموم شد ۲۵ درصد کو؟؟؟؟؟ تا کی با دروغ خودتونو تو آینه نگاه میکنین خجالت نمی کشین؟؟؟؟؟؟؟؟ داریم از گرسنه گی می‌میریم بی وجدان های...... اونوقت کشوری و لشکری رو دارین میترکونین
    • ناشناس IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
      2 0
      پاسخ
      سلام تقاضا دارم هرزودتر پیگیری نماییم تا قبل از عید نتیجه بدهد فعلا دولت آقای رئیس با بازنشسته تامین اجتمایی لج بازی می کند وبده‌ ای تامین اجتمایی پرداخت نمی کند
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      درکدام کشورمدیر و رییس روئسای بیتجربه ۴۰ سال شهردار واستاندار ووزیر وزراشده وازکوخ نشینی به کاخ رسیدن.

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