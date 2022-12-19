افزایش اقبال خریداران مسکن به مناطق پایین شهر

مهدی هدایت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رونق ساخت و ساز مسکن در جنوب شهر تهران با ارائه بسته‌های جدید تشویقی قرارگاه جهادی مسکن شهر تهران خبر داد و گفت: با توجه به استطاعت‌پذیر بودن مسکن‌های احداثی در جنوب شهر تهران و مصرف‌کننده بودن اغلب مالکان این مساکن و همچنین با توجه به ارائه بسته‌های جدید تشویقی قرارگاه جهادی مسکن شهر تهران، ساخت و ساز در جنوب شهر و در آبان‌ماه امسال بر اساس آخرین آمار رسمی از معاملات مسکن شهر تهران رشد داشته است.

رئیس سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه میزان رشد حجم معاملات مسکن در مناطق پایین شهر، از رشد حجم معاملات در شمال شهر، بیشتر بوده است، اظهار کرد: در آبان‌ماه امسال، معاملات خرید خانه در جنوب شهر بیش از ۵۳ درصد رشد کرده است.

وی تصریح کرد: در مجموع، طی حدود یکسال اخیر اقبال خریداران مسکن به مناطق پایین شهر افزایش پیدا کرده و علت این موضوع هم به رشد شدید قیمت مسکن در شمال شهر و ارائه بسته‌های تشویقی جذاب در بافت فرسوده بازمی‌گردد.

هدایت در ادامه از ارائه امتیازات ویژه به مالکانی که در تجمیع پلاک‌های همجوار، مساحت خود را به بیش از ۴۰۰ متر برسانند، خبر داد و گفت: در قرارگاه مسکن با رفع موانع و تسهیل‌گری سعی خواهیم کرد که این روند را بهبود داده و در ادامه بتوانیم سرعت احیای بافت فرسوده را بیش از پیش کنیم.