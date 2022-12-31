هفت مدرسه عشایری کهگیلویه وبویراحمد سنگی و دارای بافت قدیمی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ۷۰۰ نفر از دانش آموزان عشایری استان در مدارس فرسوده مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه خیران چهار کانکس کلاس درس به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در سال تحصیلی جدید اهدا کردند، گفت: ۲۱۶ مدرسه عشایری در استان وجود دارد و مدارس برخی از مناطق زیلایی و حوزه جلیل این استان غیر استاندار بوده که نیازمند بازسازی است.

رضایی اظهار داشت: دانش آموزان عشایری در ۶۶ مدرسه چادری و ۴۲ مدرسه کانکس درس می‌خوانند که از سوی خیران اهدا شده است.