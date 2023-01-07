تکریم خانواده شهدا یک وظیفه دینی و اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر شنبه در مراسم تکریم مادران و همسران شهدا در مرکز پدافند هوایی حضرت علی اکبر (ع) اظهار داشت: تکریم خانواده شهدا یک وظیفه دینی و اخلاقی و انسانی است و همه مسئولین باید به این رسالت مهم توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه شهدا پرچم اسلام و مقاومت را در دنیا به اهتزاز درآوردند، گفت: باید خانواده معظم شهدا برای تربیت چنین فرزندان غیور و وظیفه شناسی که در خط اسلام و ولایت حرکت کردند آفرین گفت و آنها را مورد تجلیل و تکریم قرار داد.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم بیان کرد: در سوره مبارکه نور خداوند می‌فرماید از مؤمنین رجالی هستند که قله‌های بلند را فتح کردند و عده‌ای در انتظار برای فتح هستند.

وی با بیان اینکه شهدا راه به ما نشان دادند و راه و سیره شهدا نجات بخش جامعه بشریت است، افزود: مکتب حاج قاسم و سایر شهدا و خانواده شهدا راه گشا برای ماست و مسیر عزت و اقتدار امت اسلام را نشان می‌دهد و لذا مکتب شهدا تربیت کننده نسل انقلابی و جهادی است.

امام جمعه اراک ادامه داد: شهدا عاشق خداوند و مکتب اسلام بودند و با ولایت پذیری در مسیر شهادت گام برداشتند و قطعاً شهدا در نزد خداوند جایگاه ویژه‌ای دارند و هیچ مقام جایگزین مقام شهادت نمی‌شود.

وی اضافه کرد: در حدیثی آمده بالاتر از هر بلندی بلندی است بالاتر از قله قله است ولی بالاتر از شهادت چیزی نیست و امروز ما افتخار می‌کنیم که نیروهای مسلح در راهی که امامین انقلاب و شهدا به ما آموختند حرکت می‌کنند این راه عزت و افتخار و مقاومت و عشق به کربلاست این راه بزرگی است.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به جایگاه زن در اسلام و انقلاب اسلامی بیان کرد: اسلام مقام زن و جایگاه والای بانوان را احیا کرد و زن در فرهنگ رضاخانی شخصیت نداشته اما انقلاب اسلامی بود که زنان را عزت داد و مادرانی را پرورش داده که عزیزترین و گرامی‌ترین هستی خود در زندگی خود را فدای اسلام و انقلاب کردند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اهمیت مسئله حجاب و ضرورت تحقق جهاد تبیین گفت: در بحث حجاب باید با اخلاق حسنه و رفتار مناسب برخورد کنیم. آن خانم بدحجاب خواهران ما هستند که در دایره اسلام قرار دارند که وظیفه داریم با اخلاق و متانت آنها راهنمایی کنیم و البته جهاد تبیین و خصوصاً تبیین ارزش‌های دینی و انقلابی برای نسل جوان و نوجوان یک ضرورت مهم است.

وی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ ترکیبی گفت: توطئه دشمن در جنگ ترکیبی وسیع و گسترده است لذا باید هوشیار باشیم و نسبت به توطئه‌های دشمنان به موقع و هوشیارانه عمل کنیم و نباید بگذاریم جوانان فریب عملیات روانی دشمن و دروغ پردازی‌های آنها را بخورند.