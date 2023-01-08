نخست وزیر پیشین عراق به امارات گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر یک وب سایت عراق به نقل از معاون ائتلاف الفتح عراق از فرار نخست وزیر سابق این کشور خبر داده است.

وب سایت الروناهی به نقل از علی ترکی الجمالی از معاونان ائتلاف الفتح پارمان عراق تأیید کرد که «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر سابق عراق بیش از سه هفته پیش از عراق گریخت تا از پیگرد قضائی بدلیل شکایت‌های مطرح شده علیه وی در امان بماند..

علی ترکی الجمالی در بیانیه‌ای مطبوعاتی افزود که الکاظمی از طریق جنوب کردستان گریخت و شواهد نشان می‌دهد که او اکنون در امارات است.

این نماینده پارلمان عراق با اشاره به اینکه فرار الکاظمی موید ترس وی از وجود پرونده‌هایی در قوه قضائیه علیه وی است، گفت: «ممکن است در پرونده‌های مطرح شده از جمله پرونده ترور سرداران مقاومت در فرودگاه بغداد برای وی قرار بازداشت صادر شود.» به گفته الجمالی، با وجود مداخلات متعدد آمریکا برای مانع تراشی بر سر پرونده ترور شهید سلیمانی، اما نیاز فوری است که مجلس برای پیگیری پرونده جنایات فرماندهان مقاومت دست به اقدام عملی بزند.

همزمان «سلام حسین» یکی از اعضای ائتلاف فتح عراق از وجود تحرک واقعی دولت این کشور برای قصاص همه کسانی خبر داد که در جنایت ترور فرماندهان پیروزی نقش داشتند. بر اساس این گزارش، سلاح حسین ضمن اشاره به این موضوع افزود: ما شاهد بی اعتنایی عمدی به پرونده ترور فرماندهان پیروزی هستیم، به ویژه اینکه این موضوع از سوی دولت آمریکا به دولت «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر سابق عراق توصیه می‌شد و علاوه بر آن، مزدورانی در داخل دولت قبل در پرونده ترور دست داشتند.

وی افزود: اقدامی واقعی از سوی دولت فعلی برای به جریان انداختن پرونده ترور فرماندهان پیروزی و دستیابی به همه دست اندرکاران و عوامل داخلی که با طرف آمریکایی در انجام جنایت ترور مشارکت داشتند، وجود دارد. بررسی بسیاری از پرونده‌هایی که در دولت قبل در ارتباط با ترور فرماندهان پیروزی مسکوت مانده بود، در دولت جدید دوباره آغاز شده است.

این عضو ائتلاف فتح در پایان گفت: دولت عراق موظف است در اجرای مصوبه مجلس، اولین گام خود را برای اخراج نیروهای آمریکایی بردارد و سپس با افشای اسامی همه عوامل این جنایت پیش برود تا قصاص آنها انجام شود.